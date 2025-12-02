今日2日は、北海道では午後は次第に雪や雨で吹雪く所もあるでしょう。東北や北陸は大気の状態が不安定で、落雷や突風、急な強い雨にご注意ください。関東から九州は日差しが届きますが、にわか雨や雷雨の所がありそうです。最高気温は、昨日1日よりは低いですが、平年よりは高く、関東以西は暖かいでしょう。

今日2日 北海道〜北陸では午後は次第に雨や雪 関東から九州は日差し

今日2日は、低気圧が日本海から北海道の北を進み、低気圧から延びる前線が北日本から東日本付近を通過するでしょう。低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる所がありそうです。





北海道では午後は雪や雨が降り、雷を伴うことがある見込みです。風も強まり、吹雪く所もあるでしょう。東北や北陸は夕方以降は雨や雷雨になる見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。関東から九州は日差しが届きますが、昼頃からにわか雨や雷雨の所があるでしょう。沖縄は先島諸島を中心に雨や雷雨で激しく降る所がありそうです。

今日2日 関東以西は暖かさが続く

今日2日の最高気温は昨日1日より低いでしょう。



札幌市は6℃と昨日より9℃も低くなりそうです。仙台市は12℃と昨日より9℃低くなり、空気がヒンヤリするでしょう。



東京都心は17℃と昨日よりは低いものの、11月中旬並みで、この時期としては暖かい見込みです。名古屋市や広島市、高知市、鹿児島市は20℃前後で、日中は暖かいでしょう。



明日3日以降は一気に寒くなりますので、厚手の上着の用意や暖房の点検など今日のうちに冬支度を進めておくと良さそうです。