最近の朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）は、江藤リヨ（北香那）というキャラクターが登場してからグンと勢いづき、またさらに面白くなった。ヒロイン・トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）がやがて夫婦となることを私たちは知っているわけだが、そこへ彼女の存在が割って入ってきたのだ。ヘブンの妻になることなど考えもしないトキからすれば、“潜在的なライバル”だといえるだろう。「朝ドラ」はヒロインの人生を描くものだ。よきドラマには、よきライバルの存在あり。近年のライバルたちの存在を振り返ってみたい。

■市川実日子 まず真っ先に思い浮かぶのが、『カムカムエヴリバディ』（2021年度後期）に登場した“ベリー”こと野田一子（市川実日子）だ。同作は、母娘3代にわたる100年の物語を描いたもの。彼女はるい（深津絵里）がヒロインのパートで姿を現し、物語を大いに盛り上げた。

この『カムカムエヴリバディ』は100年という長い時間を描いた作品とあって、初代ヒロイン・安子（上白石萌音）のパートはかなり重々しいものだった。そう、戦争があったからである。安子は愛する人を失い、この世界に翻弄されていた。そしてそのまま、彼女の娘・るいへとバトンが渡っていくことに。るいは母に“捨てられた”と思っている。どこか控えめな彼女の性格は、そんな母との過去に由来するものだった。けれどもやがて夫となるトランペッターの“ジョー”こと大月錠一郎（オダギリジョー）との出会いにより、世界が一変。ここでるいの前に立ちはだかったのが、ベリーの存在だったのだ。

ベリーはジョーの追っかけである。長いこと、ひたすら彼を想ってきた。彼女からすれば、るいこそが割って入ってきた存在。よほど不愉快だったのだろう。勝ち気な性格のベリーはるいに対して敵意すら抱いていた。しかしこれを表現する市川の演技が快活な悪役然としたものだったことで、この展開が『カムカムエヴリバディ』の世界に強いエンターテインメント性をもたらした。安子のパートの重苦しさとは対照的で、じつに豊かな「朝ドラ」だと感じたものである。その立役者が、“ベリー＝市川実日子”だったのだ。

■黒島結菜 やはりライバルには勝ち気でいてもらわなくては困る。ヒロインの成長の途上には、彼女たちのような存在が必要だ。しかしヒロイン自体が勝ち気だった作品もあるにはある。『ちむどんどん』（2022年度前期）の暢子（黒島結菜）だ。自分の思うままに人生を突っ走る彼女の姿は、とても清々しかった。が、ここではライバルの存在について述べているので、長々と語るのはやめておこう。

そんな暢子を演じた黒島は、『スカーレット』（2019年度後期）でライバル役を好演していた。喜美子（戸田恵梨香）と八郎（松下洸平）の陶芸家夫婦の間に割って入った、松永三津（黒島結菜）である。この強烈なキャラクターをいまでも鮮明に覚えている方は多いのではないだろうか。何せ彼女が想いを寄せる八郎は独り身ではなく、喜美子という妻がいる。しかも一日中、すぐそばに。

私たち視聴者は、ヒロインである喜美子のことを幼い頃から知っていて、見守ってきた。そこへ思いがけず現れたのが三津であり、彼女が姿を見せるたびにヒヤヒヤしたものである。彼女もまた勝ち気な性格で、飄々としたキャラクターだった。そしてこれを軽快に体現してみせる黒島の存在によって、作品にスリルが生まれることとなったのだ。

八木莉可子 視聴者をザワつかせたライバルといえば、『舞いあがれ！』（2022年度後期）の秋月史子（八木莉可子）もそうだ。ヒロイン・舞（福原遥）ののちの夫となる歌人・梅津貴司（赤楚衛二）を敬愛するファンで、自分こそが貴司の1番の理解者であると信じてやまない人物だった。彼女の登場にもヒヤヒヤしたものだ。史子は控えめな性格だが、貴司のこととなるとまるで別人になる。ヒロインサイドとしては脅威だが、それだけ貴司を想っていることは伝わってきた。そしてそんな彼女の存在が、舞と貴司の背中を押し、ふたりの関係性がより強いものとなることに貢献した。出番はごくかぎられたものだったが、作品の終盤に登場してきた重要キャラだったといえるだろう。

さて、このあたりで『ばけばけ』に話を戻そう。ヘブンに想いを寄せるリヨは勝ち気な性格の持ち主というわけではないし、ヒロインのトキと敵対しているわけでもない。しかし“お嬢様”である彼女は、何から何までトキとは違う。トキとヘブンの関係性が変わっていくことにおいて、リヨの存在はどう機能するのか。“潜在的なライバル”から“真のライバル”になる日がやってくるのならば、トキは自分の心の深部と向き合い、大変革が起きるはずだ。ドラマは厚みを増すことになるだろう。しかしながら現在のトキとリヨの関係を楽しく眺めている身からすると、けっこう複雑である。（文＝折田侑駿）