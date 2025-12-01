メンズブランド「アモク（amok）」が、セレクトショップ ロイヤルフラッシュ（ROYAL FLASH）新宿店のオープンに伴い、ポップアップイベントを12月6日、7日の2日間限定で開催する。

【画像をもっと見る】

ポップアップイベントの目玉として、ブランドのシグネチャーであるニットコレクションから限定アイテム3型を用意。スカジャン風のジャケット（2色、各3万8500円）や、ボーダー柄とポップな星のモチーフを組み合わせたニット（2色、各3万800円）、ノーカラーのバイカラーカーディガン（2色、各3万8500円）をラインナップする。なお、限定アイテムは全国のロイヤルフラッシュ13店舗でも順次取り扱う。

会場ではそのほか、2025-26年秋冬シーズンで発表された、「ベアブリック（BE@RBRICK）」とコラボレーションした着ぐるみを展示するなど、イベント限定コンテンツを用意する。

■ポップアップ概要

開催期間：12月6日（土）〜12月7日（日）

営業時間：11:00〜21:00

会場：ROYAL FLASH Shinjuku

所在地：東京都新宿区新宿 3-17-22 SOUTHERN REAL TERRACE 1・2F

