メゾンヴァジックが初のメンズ向けアイテムを発売　ショルダーとハンドバッグの2型

「ヴァジック（VASIC）」が展開するプレミアムライン「メゾンヴァジック（MAISON VASIC）」が、初となるメンズ向けのバッグ2型を発表した。ショルダータイプの「Norm」（5万9400円）は12月12日から、ハンドバッグタイプの「Tact」（6万7100円）は2026年2月から、いずれもMAISON VASIC ROPPONGI限定で取り扱う。

東京ミッドタウン ガレリア 2階に今年4月にオープンしたMAISON VASIC ROPPONGIは、近隣に住む40代以上の夫婦が来店することが多いことから、ヴァジックの他店舗よりも男性客の比率が高いという。ギフト目的だけでなく自分用としてもメゾンヴァジックのアイテムを買い求める男性客らの要望を受け、メンズラインの立ち上げに至った。

新型2型はいずれも、クロムなめしのイタリアンレザーを採用し、セミマットの艶感と柔らかく軽い使用感が特徴。Normには、取り外し可能なショルダーストラップが付属し、ダブルジップで隔てられた2つのポケットにはそれぞれ内ポケットを備えることで高い収納力を実現した。Tactは、上質なレザーを使用しながらもかがりステッチでクラフト感を表現することで、洗練性と遊び心のバランスを追求している。

■MAISON VASIC 六本木

所在地：東京都港区赤坂9丁目7番4号東京ミッドタウン ガレリア 2階