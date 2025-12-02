【キヨシスタイル！】楽しかったなあ。11月29日にマツダスタジアムで行われた広島のOB戦「Carp Legend Game」。江川卓、高橋由伸と私の巨人OB3人がゲストとして呼んでもらってさ。

私は「夢の対決」のコーナーで佐々岡真司と対戦。最後はどん詰まりのセカンドゴロに終わったけどね。山本浩二さん、池谷公二郎さん、大野豊、山根和夫、達川光男、川口和久…。懐かしい顔を見られてよかった。

凄かったのは外木場義郎さんだ。完全試合を含む3度のノーヒットノーランを達成したレジェンド。80歳になっても制球は健在だ。紅白戦に登板。山なりだけど、しっかりストライクを投げ込む。かくしゃくとしたたたずまいもカッコよかったなあ。

スタンドには2万7550人のファン。声援が温かくてね。カープOBしか出てないから、やじが飛ばない。レジェンドたちも楽しそうだったし、その元気な姿を見るお客さんもうれしそう。いいイベントだった。

私がOB会長を仰せつかっている巨人も球団創設90年を迎えた昨年7月、東京ドームで「伝統の一戦」の後に阪神とのOB戦を実施した。それに続いて、来年は話が2つ進んでいる。

一つは静岡・草薙球場で行うDeNA（大洋、横浜）とのOB戦。さらに来年90周年を迎える中日からバンテリンドームでOB戦をやりましょうとお誘いを受けた。どちらもシーズンオフに実施する方向だ。

今回の広島もそうだったけど、見に来てくれるファンはお年寄りばかりと思ったらとんでもない。若い人もけっこう多いんだよね。最近は古いベースボールカードでレジェンドをチェックして、細かい成績まで覚えているファンもいるらしい。

そんな時代だから、OBがお役に立てることはまだまだあると思う。シーズンオフの空白期間。各球団のOB会が自立してさ。協賛スポンサーを募ってイベントを行い、ファンに喜んでもらう。

集まった協賛金は被災地の復興支援や野球振興、そして決して暮らしが楽じゃないOBのギャラに回す。そんなビジネスモデルができないかなあと思っている。（本紙評論家・中畑 清）