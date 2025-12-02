CSÂç²þ³×¤Ë3¤Ä¤ÎÄó°Æ¡¡10º¹°Ê¾å¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸2¾¡¡¢¼Ú¶â¡õ10º¹°Ê¾å¤Ç3¾¡¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÏÈÁÈ¤ßÅ±ÇÑ
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤È12µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬1Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Î³«ºÅÊý¼°¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£Áá¤±¤ì¤ÐÍèµ¨¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¡¢Æ±°ìÊý¼°¤Ç¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¡£³ÆµåÃÄ¤Î¸«²ò¤Ï°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Î·ÑÂ³¤ò¾§¤¨¤ëµåÃÄ¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¿µ½Å¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊCS²þ³×°Æ¤¬¸½¾õ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤«¡£ËÜ»æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌîµåÃ´Åö¤Î¸åÆ£ÌÐ¼ù¥Ç¥¹¥¯¡Ê48¡Ë¤¬3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó¾§¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê1¡Ë²¼¹î¾å¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºå¿À¤¬ÆÈÁö¤·¤¿º£µ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏCS¤Î°ÕµÁ¤ä¤¢¤êÊý¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¹¤¯µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£¥²¡¼¥àº¹¤òÊªº¹¤·¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢10¥²¡¼¥àº¹°Ê¾åÎ¥¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸½ºßÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ü1¤¹¤ë¤Î¤¬Å¬Åö¤«¡£
¡¡CSÆ³Æþ¤Î07Ç¯°Ê¹ß¡¢2°Ì¤Ë10¥²¡¼¥àº¹°Ê¾å¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¹ç¤ï¤»¤Æ±ä¤Ù13¥Á¡¼¥à¡£¤¦¤ÁÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢17Ç¯¤Î¹Åç¤Î°ìÅÙ¤À¤±¤À¡£¤³¤Î»þ¤Ï1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢DeNA¤Ë2¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ê2¡ËÀµÄ¾¡¢¼Ú¶â¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏCS¿Ê½Ð¤Î¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢½ªÈ×¤Ë¾Ã²½»î¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ä¡¢¶½¼ýÌÌ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¸½ºß¤Î2¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡£¼Ú¶â¥Á¡¼¥à¤ÎCS¿Ê½Ð¤Ï²áµî7ÅÙ¤ÇÁ´¤Æ¥»¤Î3°Ì¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¼Ú¶â¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëºÝ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡Ü1¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¡£10¥²¡¼¥àº¹°Ê¾åÎ¥¤·¤¿¼Ú¶â¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ê¤é¡¢3¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¡¢1¾¡¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤À¡£
¡¡¡Ê3¡Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ï¥ê¡¼¥°¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¡£¤¿¤¹¤³Ý¤±¤Ç¥»2°Ì¡½¥Ñ3°Ì¡¢¥Ñ2°Ì¡½¥»3°Ì¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¤â¤·¤¯¤Ï¥»¡¢¥Ñ´Ø·¸¤Ê¤¯2°Ì°Ê²¼¤ò¾¡Î¨½ç¤ÇÊÂ¤Ù¡¢1ÈÖ¼ê¡½4ÈÖ¼ê¡¢2ÈÖ¼ê¡½3ÈÖ¼ê¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â¤¤¤¤¡£º£µ¨¤Î¿ô»ú¤À¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¡½µð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½DeNA¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆ±°ì¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£