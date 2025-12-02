元日本代表のラモス瑠偉氏（68）の長男・ファビアノ氏（40）が横浜市を中心に活動する社会人サッカークラブ「CARIOCA FC」を設立した。

来年1月に本格始動する予定で「父の功績を新たな形で残したい。親子で日本サッカー界に恩返しをしたい気持ちをずっと持っていた。親子の夢である同じチームで指導することも実現できる」と熱い思いを吐露した。神奈川県3部リーグからのスタート。自身が代表兼監督、瑠偉氏がエグゼクティブディレクターを務める。

新クラブは「働きながらサッカーに真剣に向き合う」がコンセプト。従来のクラブとは一線を画し、一生サッカーとともに生きるための新たなスタイルを打ち出す。実現に向け、サッカーと仕事の両面でキャリアアップできる環境を提供。業務提携を結ぶSLASH社が選手の活動に理解の深い会社での業務をあっ旋し、大手ドラッグストアやサッカースクールコーチなどで働く機会を創出する。

各選手に専属マネジャーがつき、選手と企業をサポート。個々に合った職業を探せるのも強みで、現役引退後も企業に残り勤務を継続することも可能だ。練習は仕事後の平日の夜4回、土日のどちらかに試合を組む方針だ。瑠偉氏も可能な限り現場に足を運び、指導に当たる予定。既に複数のスポンサーも内定している。選手には仕事での給料に加え、公式戦では勝利給も支給されるという。

ファビアノ氏は東京Vのスクール出身。10代でブラジルにサッカー留学してサンカエタノでプレーしながら本場ブラジルのトレーニング法を学んだ。帰国後はFC岐阜セカンドの監督などを歴任。父・瑠偉氏のサッカー観を誰よりも理解する後継者だ。「親子で日本サッカー界に新たな歴史を刻みたい。観る人の心を揺さぶるような感動と興奮を届けられるチームを目指し、将来のプロ化を目標に活動していきたい。ゼロから親子でチームを作りプロ化できれば日本では前例の無い事だと思う」と目を輝かせた。目指すのは日本のサッカー文化を成熟させるための新たな仕組み作り。ラモスファミリーの挑戦が始まった。

【CARIOCA FCへの問い合わせ】https://cariocafc.com