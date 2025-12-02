巨人の坂本勇人内野手（３６）が１日、三塁の定位置奪回に強い意欲を見せた。都内の映画館でトークショーに出席。今季、代打では１９打数６安打で打率３割１分６厘、１本塁打、１１打点と“切り札”として新境地を開いた一方で「僕にもチャンスがまた出てきている」と、先発出場にこだわりをのぞかせた。「キャリアで一番ふがいないシーズン」を糧に、レギュラー争いを一から勝ち抜く。

反射的なツッコミに、坂本の強い意思がにじみ出た。ファンの「今年一番印象に残っている打席は」という質問に、９回に２点を奪って逆転勝ちした９月６日・中日戦（バンテリンＤ）の１点を追う９回、松山から同点打を放った場面を振り返った時だ。司会でフリーアナウンサーの上重聡氏が「来季もここぞの勝負強さというのは…」と言い終わる前に「来シーズンも代打みたいになってるやん！」。明るい口調にこもった来季への“所信表明”を受け、会場は拍手と笑いに包まれた。

出場６２試合にとどまった１９年目は「キャリアで一番ふがいないシーズンだった」。８月１５日・阪神戦（東京Ｄ）以降の出場１４試合はすべて途中出場だった。代打で打率３割１分６厘と新境地を開き、いつしか「代打の神様」と呼ばれるようになった。一方で、岡本のメジャー挑戦で三塁が空き「僕にも、チャンスがまた出てきたりしている。（みんなで穴を埋めたい？）というより、必ずそういう選手が出てくる」と定位置再奪取へ強い意欲を示した。

海の向こうからも刺激を受けている。生まれ変わったらなりたいのは、という質問には「大谷翔平」と即答。「この１、２年はやばいですね。日本人選手で、アメリカであれだけホームランを打てるのは」と、野球少年のように目を輝かせた。侍ジャパンで共闘した１５年のプレミア１２では大谷がウェートトレする「姿勢」に感銘を受けたという。大谷に生まれ変わったら二刀流か、と問われると「投手だけ。野手は毎日出るのでしんどい」と笑いを誘った。

今月１４日が３７歳の誕生日。長野の引退で田中将と並んでチーム最年長となるが、闘争心は衰え知らずだ。「『そういう時』が近づいているなとは感じている。もうちょっと、頑張らないといけない」。いるべき場所に戻る。それがチームの勝利に必要だと証明する。（内田 拓希）

〇…坂本のリップサービスに、女性ファンがパニック？状態となった。「流れ星にお願いしたいこと」という問いに「結婚相手」と回答し、約４００人の聴衆からこの日一番の悲鳴が上がった。「（結婚は）すぐにじゃなくていいので、いつかですね。子どもがいっぱいいて、にぎやかな家庭がいい」と思い描いた。