メッツのスティーブ・コーエン・オーナーが進める８０億ドル（約１兆２４３８億円）のカジノ構想が、また一歩前進した。米国スポーツ業界の経済メディア「フロント・オフィス・スポーツ」が、１日（日本時間２日）、「シティフィールドに隣接する８０億ドル・カジノの夢が、州の支援を勝ち取った」の見出しで報じた。

同記事によると、同日、ニューヨーク州の賭博委員会の施設立地委員会が行われ、コーエン・オーナーが、ハードロック・インターナショナルと提携して、メッツの本拠地シティフィールドの隣接地に建設を計画しているカジノ総合施設「メトロポリタン・パーク」のライセンスが承認された。

米経済紙「ブルームバーグ」によると、コーエン氏の総資産は２３０億ドル（３兆５７６１億円）。２０２０年にメッツを２４億ドル（３７３０億円）で買収し、２０２３年に、シティフィールドの隣接地をカジノとエンターテインメントの複合施設を建設する計画を発表した。当初は、上院議員が難色を示し、地域住民の反対など難航したが、公園を設立するプランを加えたり、雇用を生むなど、経済的な地域貢献をアピール。カジノにはばく大な利益が見込まれており、経済と雇用の拡大が、犯罪の増加や社会の荒廃への懸念よりも優先されたと同記事は分析している。

「メトロポリタン・パーク」は２０３０年にオープン予定で、来月から建設工事が始まる。メッツは、昨オフ、ＦＡの目玉であったフアン・ソト外野手をＭＬＢ史上最高年俸額となる１５年総額７億６５００万ドル（１１５０億円）で獲得。今オフも、ＦＡ市場で積極的な補強を進めるとみられている。資産家オーナーの投資は、留まるところを知らないようだ。