ÅÔÎè²Ú¤¬¼Õºá¡¡ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤È¤Î¸òºÝ´Ø·¸¤ª¤è¤Ó¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤ÊÎ¾¿Æ¤òÈá¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÅÔÎè²Ú¡Ê£²£±¡Ë¡áÂçÅì·úÂ÷¡á¤¬£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ìÉô½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÀÐ°æÇ¦¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£±¡Ë¤È¤Î¸òºÝ´Ø·¸¤È¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¥³¡¼¥Á¤âÆ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿Èþ¿Í¥×¥í¤È¿Íµ¤¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë£³£°ºÐÇ¯¤Îº¹¤Î¸òºÝ¡£ÅÔ¤ÏÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·ÅÔÎè²Ú¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ç»ä¤Î°ìÈÖÂç»ö¤ÊÎ¾¿Æ¤òÈá¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¸òºÝ´Ø·¸¤ª¤è¤Ó¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë»ö¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ¤ÏºòÇ¯£´ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£µ£°°Ì¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤ò¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡¢¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Íèµ¨¤Ï¡Ö³«Ëë¤«¤é½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤âÅÔ¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¹ï¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÅÔ¤ÎÎ¾¿Æ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤Ë¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÅÔÁª¼ê¤È¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î£±ÈÖ¾å¤Çµ±¤¯Æü¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ÅÔ¡¡Îè²Ú¡Ê¤ß¤ä¤³¡¦¤ì¤¤¤«¡Ë£²£°£°£´Ç¯£²·î£±£¸Æü¡¢ÆÁÅç»Ô½Ð¿È¡££¸ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢À¸¸÷³Ø±à¹âºß³ØÃæ¤Î£±£¹Ç¯¤Ë»Í¹ñ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡££²£´Ç¯£´·î¤Î²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¡¢Âç²¦³¤±¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¡£Æ±Ç¯£±£±·î¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡££±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£²£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê£´ÅÙ¡££¹·î¤Î¥´¥ë¥Õ£µ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î£´°Ì¤¬ºÇ¹â¡£ÆÀ°Õ¥¯¥é¥Ö¤Ï£¸ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¡££±£¶£·¥»¥ó¥Á¡¢£¶£°¥¥í¡£