男性１１人組グループ・ＩＮＩの尾崎匠海（２６）が、２４日放送のフジテレビ系ＳＰドラマ「ドビュッシーが弾けるまで」（後１０・００）に出演することが１日、分かった。ピアニストの夢を絶った青年役で、同局制作ドラマに初出演。主演する名優・國村隼（７０）と初共演を果たす。

今作は妻を失い、人生の時計が止まってしまった男（國村）が主人公。尾崎はピアノとウイスキーをきっかけに主人公と心を通わせる青年という主要キャストを演じる。ピアノ演奏に本格挑戦。吹き替えなしで挑む演奏シーンもあることから、スケジュールの合間を縫って猛特訓に励んだ。

尾崎は２０２２年のドラマ初出演からこれまでに「月読くんの禁断お夜食」（２３年）や「ライオンの隠れ家」（２４年）などに出演。アーティスト業の傍ら、俳優としても表現力の豊かさが評価されてきた。

ドラマ出演は約１年ぶりで、國村の印象を「関西弁で、親近感もすごくありました」と明かしつつ、本読みの段階から「やっぱりこれが“演技のうまい人”なんだな」と刺激を受ける日々を過ごしている。聖夜に放送される作品について「このすてきな日に皆さんにお届けできることもうれしい。ぜひお楽しみに！」と呼びかけた。大ベテランの國村とどんな芝居を交わし、物語を紡いでいくか、注目される。