¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢£¶´§¡¦ÊÒ²¬ÍëÅÍ¤¬¥×¥íÅ¾¸þ¡¡À¤³¦£¶³¬µéÀ©ÇÆ»ëÌî¤Ë¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¡ÖÊ£¿ô³¬µé¤¤¤±¤ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢£¶´§¤ÎÊÒ²¬ÍëÅÍ¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£±Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¥×¥íÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç¶¶¥¸¥à½êÂ°¤È¤Ê¤ê¡¢£µÆü¤Ë£Âµé¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë¤âÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼µé¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¹Ô¤¦¡£¼çÀï¾ì¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¤Ç¡ÖÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£Ê£¿ô³¬µéÀ©ÇÆ¤ò¤·¤¿¤¤¡££µ£µ¥¥í¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È£¶³¬µéÀ©ÇÆ¤â¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡º£½Õ¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å¬À¤À¤Ã¤¿£µ£°¥¥íµé¤¬¼Â»Ü³¬µé¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤é¤Î»î¹ç¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¡Ö¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅ¾¸þ¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¸½¤ì¤¿¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤Ë¡¢Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï¡ÖÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢Ê£¿ô³¬µé¤¤¤±¤ë¡£ËÜÅö¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÀ¤³¦Àï¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£Ì¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡È¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¡¼¥à¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¸ª¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¥í¥óÌÓ¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤ëÄ¶¿·À±¤Ï¡Ö¿¤Ð¤½¤¦¤È°Õ¼±¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡ËÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È¤«¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡ÖÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È£È£Å£Ò£Ï¤ò»Ö¤·¤¿¡£
¡¡¢¡ÊÒ²¬ÍëÅÍ¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤é¤¤¤È¡Ë£²£°£°£¶Ç¯£··î£±£²Æü¡¢ÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô½Ð¿È¡££·¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î»°ÃË¤Ç¡¢Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®³Ø£´Ç¯¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÀéÍÕ¡¦½¬»ÖÌî¹â»þÂå¤Ë¹â¹»£µ´§¤òÃ£À®¤·¡¢£²£³Ç¯¥¢¥¸¥¢¡¦¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢£µ£±¥¥íµé¤ÇÍ¥¾¡¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÀïÀÓ¤Ï£µ£·¾¡¡Ê£³£±£Ò£Ó£Ã¡Ë£±ÇÔ¡£¿ÈÄ¹£±£¶£²¥»¥ó¥Á¡¢ÄÌ¾ïÂÎ½Å¤Ï£µ£´¥¥í¡£