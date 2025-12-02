KEY TO LIT猪狩蒼弥＆中村嶺亜が初登場「僕も笑いを取れる大人に！」「この番組を見て悩みを吹っ飛ばしてください！」
ジュニアグループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥と中村嶺亜が、2日放送のフジテレビ『世界！爆笑おバカ映像GP』（後7：00）に初登場する。
同番組は、日頃のストレスが吹き飛ぶような、見ているだけで笑顔になる世界のおバカな瞬間映像満載のバラエティー番組。ゲストの朝日奈央、猪狩、中村、久本雅美、森田哲矢（さらば青春の光）、そしてMCの伊藤利尋アナウンサーの6人が、それぞれの部門のテーマに沿った数々の爆笑VTRを見守る。
今回は、「マヌケなおバカさん」「マヌケでかわいいおバカさん」「おバカチャレンジ」「おバカドッキリ」「おバカなワルいヤツに天罰」「おバカ発明大博覧会」「自滅しちゃったおバカ！？さん」の計7部門を届ける。
ストレス発散で人けのない場所で叫ぼうと考えた女性に起きたハプニングや、ゆるキャラの着ぐるみに強烈な臭いで知られる臭豆腐を嗅がせて、耐えきれずありえない動きをするドッキリ動画、ドジすぎるタイの特攻部隊など、おバカ映像が次々登場。
そして新ジャンル「おバカ発明大博覧会」では、バンジョー（ギターと同じ弦を弾くことで音を鳴らす撥弦楽器）にリールを取り付け、演奏しながら魚釣りをする男性や、浴槽に座っているだけで体も頭も洗ってくれる全自動体洗いマシンを開発した発明家など、思わず「どうしてこんなことを思いつくんだろう」と猪狩・中村も感心した映像が満載。さらに、さらば青春の光・森田が「前回もそうでしたけど、毎回おバカスターが登場するのがすごい」と語るおバカスターにも注目だ。
■出演者コメント
朝日奈央
「楽をしようとすると痛い目を見る映像が多くて、私も気をつけようと思いました（笑）。アイスバケツチャレンジの動画は、真剣に取り組んでいるからこそ、思わず笑ってしまいました。あんなにきれいに浴びるシーンは、見たことがなかったです（笑）」
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
「いろんなおバカさんを見ていると、どうしてこんなことを思いつくんだろうと感心しちゃいます（笑）。でも、こういう人たちが新しいアイデアを生み出してくれるんだろうなと思いますし、僕も笑いを取れる大人になりたいなって感じました（笑）。絶叫お姉さんの映像は、予測不可能な展開に笑いが止まりませんでした。観ていると、ついつい自分も試してみたくなりました（笑）」
中村嶺亜（KEY TO LIT）
「チャレンジや発明、いたずらなど、好奇心からおバカが生まれるんだなって思いました。本当にすごく楽しくて、もし悩んでいる人がいたら、この番組を見て悩みを吹っ飛ばしてください！スカイダイビングハンバーガー、あれをやろうと思った理由が不思議で仕方ありません（笑）」
久本雅美
「今回も顎が外れるぐらい笑っちゃいました！おマヌケでおバカさんって、力をぶっ飛ばすというか、無条件に笑えますね。最高な映像を見たので、大、大、大満足です！ぬいぐるみの動画は、見たことない動きをする着ぐるみが出てきて、笑いすぎて涙が出ちゃいましたので注目してください！」
森田哲矢（さらば青春の光）
「前回もそうでしたけど、毎回おバカスターが登場するのがすごいですよね（笑）。ちょいちょい弱めの映像もあって、“俺が持っている弱めの映像でもいけるんじゃないか”って隙を与えてくれるのがまたよかったです（笑）。ロシアの酒のおじさん、あの人は何がしたかったのか…あの動き、もしかしたら“西山ダディダディ”のようにバズるかもしれないです（笑）」
