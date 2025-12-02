最下位からの逆襲を狙うチームに、“大谷キラー”が加わった。ロッテは１日、新外国人選手としてＭＬＢ通算６９試合登板のホセ・カスティーヨ投手（２９）を獲得したと発表した。サブロー監督は「ＭＬＢではセットアッパーとしての実績があり、大谷キラーとしても知られているので、とても楽しみ」と、期待を込めた。

カスティーヨはベネズエラ出身で、身長１９８センチの技巧派左腕。１８年にパドレスでメジャーデビューすると、２年ぶりにメジャー復帰した今季はＤバックス、メッツ、マリナーズ、オリオールズの４球団で２９試合に登板し、防御率３・９４だった。直球は今季の最速が９５・９マイル（約１５４・３キロ）。全体の球種割合はスライダーが４３・６％、シンカーが３８・９％、チェンジアップが２・６％と変化球が主体だ。

強打者相手にも安定感抜群だ。大谷との通算対戦成績は、３打数１安打。計３試合で１打席ずつ対戦し、最初の２回の勝負は、いずれも変化球でバットの芯を外して一ゴロ。最後の対戦となった６月４日（日本時間同５日）のドジャースタジアムでの一戦では、しぶとく右前に運ばれた。だがメジャーで３年連続４度目の最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出された強打者に、思うようなスイングをさせなかった。

ロッテは今年、首位と３１・５ゲーム差の最下位に沈んだ。巻き返しに向け、課題だった左のリリーフ補強に成功した指揮官は「制球力も高く、左右打者を問わずに抑えてくれることを期待してます。ブルペン陣の層が厚くなる」と期待を込めた。カスティーヨは「動画やスタジアムの様子を見て、ファンの皆さんが生み出すエネルギーが大好きになった。全力を尽くします」と決意。経験豊富な２９歳が救援陣の柱となる。（竹内 夏紀）

◆ホセ・カスティーヨ（Ｊｏｓｅ Ｃａｓｔｉｌｌｏ）１９９６年１月１０日生まれ。ベネズエラ・カラボボ州バレンシア出身。２９歳。１２年７月にアマチュアＦＡでレイズと契約。１７年ＷＢＣにはベネズエラ代表で出場。１８年にパドレスでメジャーデビュー。２５年５月にはＤバックスで２年ぶりにメジャー復帰。メジャー通算６９試合に登板し、５勝５敗１５ホールド、防御率４．１１。１９８センチ、１１４キロ。左投左打。