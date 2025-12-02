巨人の石川達也投手（２７）が１日、来季に向け“実戦仕様ボディー”に仕上げることを誓った。今季は先発、中継ぎでフル回転し、４１試合登板で５勝４敗、防御率２・１４。貢献した試合も多かったが、終盤戦は疲労の蓄積で状態を落とした。「体が言うことを聞かなくて、悪い投げ方が染みついてしまった。『もっとうまくいくのに』と空回りして悪循環になった」と悔しさをにじませた。

シーズン終了後、すぐに来季に向けて動き出した。普段は栄養面や体調管理に細心の注意を払うが、さらなる飛躍に向け、一時的に栄養を度外視。食事の量を増やすことで、シーズン中の７９キロから４キロも増量。「必然的にパワーもついてきているし、出力も上がっている。体重が増えれば球速も上がっていく」と効果を実感。１年間戦い抜く体力をつけるため、オフシーズンにしかできない決断だった。

今後は第２段階へ移行する。「ここからはしっかり栄養を考えながら、キャンプに向けてこの体を使いこなせるように」と来春を見据える。この日はＧ球場で自主練習を行い「８割くらいで１４０キロ後半の球をコントロールできれば、もっと抑えられる」。計画は順調。一回り大きくなった体で、来季の１軍完走を目指す。（加藤 翔平）