東証プライム市場の株価騰落率〈トップ3・ワースト3〉…直近5日間の株価上昇率は驚異の「84.1％」サウジアラビア企業と手を組んだ日本の注目銘柄とは【昨日動いた個別株】

東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年12月1日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：Link−Uグループ〈4446〉……前日比+300円（+24.00%）／終値1,550円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。サウジアラビアのTarjamaとの、日本のマンガ・アニメのアラビア語ローカライズ、配信、および官民連携による事業開発を目的とする業務提携が引き続き材料視されている模様。なお、同発表以降ストップ高が続いており、直近5日間の株価上昇率は84.1％となっている。

2位：キヤノン電子〈7739〉……前日比+504円（+18.29%）／終値3,260円

【売買材料】

11月28日（金）取引時間終了後、キヤノンは同社に対して完全子会社化を目的としたTOBを実施すると発表。TOB価格は3,650円としており、これにサヤ寄せする形で上昇した。

3位：トリケミカル研究所〈4369〉……前日比+503円（+18.02%）／終値3,295円

【売買材料】

11月28日（金）取引時間終了後、同社は26年1月期第3四半期連結決算を発表。売上高は前年同期比＋37.4％、営業利益は同＋30.2％と大幅な増収増益が好感された模様。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：ユニチカ〈3103〉……前日比−44円（−11.92%）／終値325円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。同社株価は11月11日の決算発表以降急伸していたが、この日は利益確定の売りが膨らんだ。

2位：東京電力ホールディングス〈9501〉……前日比−77円（−9.71%）／終値716円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。

3位：フジクラ〈5803〉……前日比−1,605円（−8.94%）／終値16,345円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。