日本ハム・山崎福也投手（３３）が１日、札幌市の北海道大学病院を訪問し、長期入院中の小児患者１８人と交流した。自身も中学３年時に小児脳腫瘍の手術を受けた同病院で、来季の活躍とプロ初アーチを“約束”した。

交流戦で５年連続安打を記録し、野手顔負けの打撃を誇る左腕。質問コーナーでの「みんなのためにホームランをお願いします」というリクエストに、力強く応えた。「毎年ホームランを打ちたい気持ちで立っているんですけど、何とか打てるように頑張ります」と笑顔で宣言した。

子供たちからは「ホームラン、頑張ってください」の声が続出。山崎は「ピッチャーなんですけど」と苦笑しつつ「でも、うれしいですよ」と相好を崩した。

小さな体で病気と闘う姿に、かつての自分が重なった。「治すという強い気持ちを持って立ち向かってほしい。常に上を向いて生活してほしい。（訪問で）少しでも明るい気持ちになってもらえれば」と願った。投手としては２桁勝利と規定投球回到達が来季の目標。本業での快投と約束のアーチで、子供たちに勇気を届ける。