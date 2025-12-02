楽天の村林一輝内野手（２８）が１日、仙台市内の球団事務所で契約更改に臨み、倍増以上となる６７００万増の年俸１億２５００万円でサインした（金額は推定）。飛躍の一年でついに突破した大台。「１年目でクビになると思うくらいすごい世界に入ったと思ったので、想像できていなかった」。１０年目でつかんだドリームだ。

チームのために、がむしゃらに戦った結果だった。１４４安打で初タイトルとなる最多安打を獲得すると、三塁手でベストナインにも選出。主戦場だった遊撃から移った今季だったが、ひたむきに努力を重ねてゴールデングラブ賞を獲得するなど「成長」を示した。

大阪・大塚高からドラフト７位で入団。年俸は５００万円だった。「やっている時は何が正解か分からない」と手探りながらも前に進んできた。常に「野球がうまくなるためにはどうしたらいいか」を考え、長い２軍生活で作り上げた土台は飛躍の基盤となった。

プロの扉を開いた時から２５倍となる昇給を勝ち取り、ご褒美はこれから検討するという。長く、タフな一年を振り返り「精神的に成長できた。野球選手は苦しい時が８割、９割。ちょっとだけですけど、メンタル面的に褒めてあげてもいいのかな」と笑みを浮かべた。

「来季はキャリアハイを頑張って出したい」。チームの顔として目指すは、優勝のみ。覚悟を持った村林の成長はもう止まらない。