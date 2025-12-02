「佐藤輝明賞」の挑戦者求む――。阪神・佐藤輝が、己の名を冠した“ご褒美”に挑む面々の登場を心待ちにした。弟分の森下が昨季から2年続けて獲得を目指したが、あえなく撃沈。特に、自身の3年目と同じ「24本塁打」がノルマだった今季はあと1本で阻まれたことを、11月25日の優勝祝賀会の壇上インタビューで明かした。来季の「30本塁打」で初受賞を期す背番号1へ、「頑張って」と不敵なエールを送った。

「僕がやろうと言ったわけではなく、向こう（森下）がやってください、って言って始まった。30本打つ、とアイツが勝手に言い始めたこと。頑張ってくれ、っていう感じです」

「初代」の筆頭は森下でも、候補は1人にとどまらない。後輩の野手に限るなら、前川や高寺、中川、井坪らも対象になりそうだ。個々の設定ノルマは異なっても、トライは大歓迎で「（挑戦は）全然、はい。達成してくれよ、と思います」。連覇へ向かう26年、若虎たちが目の色を変えてご褒美をつかみにくる姿が、背番号8は今から待ち遠しい。

過去には金本知憲元監督（本紙評論家）が現役時代、先発投手陣の奮起を促すべく、07年から「金本賞」を設定。2桁勝利などのハードルをクリアできなかった安藤優也（現投手チーフコーチ）が09、10年オフに丸刈りになるなど、冬の“一大イベント”として話題にもなった。佐藤輝も「それ（丸刈り）もありっすね！（森下に）言っといてください」と既にノリノリ。高級贈答品か、それとも――。個々の目標達成に向けた奮闘は、チーム力の底上げにもなる。

この日は坂本と「FM COCOLO＆スカイA」の番組公開収録に臨み、歌手・光永亮太、糸井嘉男スペシャルアンバサダーらと軽妙なトークを繰り広げた。日中はみっちりトレーニングし、公私とも充実の日々。後輩のチャレンジに負けじと、不動の4番として君臨する準備を整える。（八木 勇磨）

【過去の「●●賞」】

☆金本賞 現役時代の金本知憲（神）が、07年から若手投手の奮起のために企画。シーズン成績のノルマ達成なら1個100万円以上の高級腕時計をプレゼント。最低ノルマ以下なら丸刈りの罰ゲーム。

☆中田賞 中田翔（日）が、シーズン前のノルマを達成した後輩のリクエストに応じて自腹でプレゼント。15年に15勝を達成した大谷翔平（現ドジャース）は万年筆を獲得。

☆近藤賞 20年に新選手会長に就任した近藤健介（日）が、「中田賞」を引き継ぐ形で創設。「中田さんまで大盤振る舞いとはいかないけど、ちょっとあげられたら」と若手の奮起を促した。

☆ギータ賞 22年に柳田悠岐（ソ）が、合同自主トレに参加した清宮幸太郎（日）、安田尚憲（ロ）に「30本塁打か打率.310」を条件に設定も受賞ならず。

【公開収録の模様は来年1・24＆25放送】

○…佐藤輝と坂本は「阪神タイガース 虎道の先へ supported by tabiwa FM COCOLO＆スカイA SPECIAL BASEBALL＆MUSIC」の公開収録に参加した。25年を振り返りつつ、プライベートにも踏み込んだトークを展開。この模様は「FM COCOLO」では来年1月24日の午後9時から、「スカイA」では同25日の午後1時から放送される。