９月末で閉園した「ノースサファリサッポロ」に対し、札幌市が求めていた動物の移動計画書が、提出期限の１１月３０日に提出されました。



（長岡記者）「閉園から２か月が経ったノースサファリサッポロです。ときおり動物たちの鳴き声が聞こえますが、人の出入りも少なく静かです」



市街化調整区域に無許可で建物を建てていたことが問題視され、９月末で閉園したノースサファリサッポロ。





（長岡記者）「キツネでしょうか、動物の姿が見えます」１１月末時点で園内には２５６頭の動物が残っています。札幌市は建物の撤去に向け、運営会社の「サクセス観光」に対し、園内に残る動物のすみやかな移動を進めるための「移動計画書」の提出を求めていました。提出期限となった１１月３０日、サクセス観光がメールで送信した「移動計画書」です。計画書は１枚で、１１月末時点の飼育数と１２月の移動予定が記されていました。移動するのはポニーやアヒルなど１４頭のみ。その中でサクセス観光は、「現時点で全ての動物の移動予定を確定するのは困難」としています。１２月末の段階で園内には２４２頭が残る予定で、市は今後も動物の移動状況を確認し、監視・指導を継続するとしています。