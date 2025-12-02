ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３７１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式1日（NY時間14:32）（日本時間04:32）
ダウ平均 47344.54（-371.88 -0.78%）
ナスダック 23257.75（-107.94 -0.46%）
CME日経平均先物 49510（大証終比：+210 +0.42%）
欧州株式1日終値
英FT100 9702.53（-17.98 -0.18%）
独DAX 23589.44（-247.35 -1.04%）
仏CAC40 8097.00（-25.71 -0.32%）
米国債利回り
2年債 3.539（+0.049）
10年債 4.094（+0.081）
30年債 4.743（+0.080）
期待インフレ率 2.248（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.751（+0.062）
英 国 4.481（+0.041）
カナダ 3.227（+0.079）
豪 州 4.554（+0.040）
日 本 1.865（+0.059）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.40（+0.85 +1.45%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4274.70（+19.80 +0.47%）
ビットコイン（ドル）
84908.44（-6268.05 -6.87%）
（円建・参考値）
1320万2413円（-974619 -6.87%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
