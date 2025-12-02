NY株式1日（NY時間14:32）（日本時間04:32）
ダウ平均　　　47344.54（-371.88　-0.78%）
ナスダック　　　23257.75（-107.94　-0.46%）
CME日経平均先物　49510（大証終比：+210　+0.42%）

欧州株式1日終値
英FT100　 9702.53（-17.98　-0.18%）
独DAX　 23589.44（-247.35　-1.04%）
仏CAC40　 8097.00（-25.71　-0.32%）

米国債利回り
2年債　 　3.539（+0.049）
10年債　 　4.094（+0.081）
30年債　 　4.743（+0.080）
期待インフレ率　 　2.248（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.751（+0.062）
英　国　　4.481（+0.041）
カナダ　　3.227（+0.079）
豪　州　　4.554（+0.040）
日　本　　1.865（+0.059）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.40（+0.85　+1.45%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4274.70（+19.80　+0.47%）

ビットコイン（ドル）
84908.44（-6268.05　-6.87%）
（円建・参考値）
1320万2413円（-974619　-6.87%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ