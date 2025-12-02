卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さんが１日放送の「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演した。

「結婚願望は？」との質問に「ありますね」と答えた石川さん。「２年前に５年以内って言って、できてなくて３年以内になってる。どんどんのびちゃってるんですけど」と現在は３年以内に結婚が目標と語った。

理想の男性のタイプは「一緒に運動できる運動好きな人」「穏やかでユーモアがある人」と説明。「人生のほとんど運動をやってきてるので、スポーツが好きな人がやっぱりいいと思います。最近ゴルフにはまって、家族でお正月とかにやってるんですけど、一緒にゴルフとかできたら楽しいなと思いますね」と話し、「自分自身がせっかちでおしゃべりなので、穏やかな人」がいいと話した。

黒髪のセミロングヘア、ニットの衣装で登場した石川さんにネットはほれぼれ。「石川佳純かわいい〜」「めっちゃ綺麗になってない？？」「顔も小さいし服もめっちゃかわ！！」「理想の彼女すぎる」「普段こんなに可愛かったんだ」「マジで美人だな」「女優レベルでお綺麗」と見とれていた。