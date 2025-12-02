12月2日（火）の「相席食堂」は、世界的パフォーマーが前代未聞の挑戦をする「一切しゃべらないパントマイム相席」をお届けする。

リンゴの生産量日本一の青森県弘前市にやって来たのは、自己紹介もパントマイムでするパントマイムアーティストのが～まるちょば。６年前に相方が脱退し、現在はひとりで活動している。今回は、が～まるちょばが「一切しゃべらないパントマイム相席」。一言も話さずに、どうやって相席するのかと、千鳥も興味津々だ。

まずは相席するために街を散策。すれ違う人たちにパントマイムで笑いを振りまく姿はまさにサイレントコメディ。街で遭遇した女性に「青森の名産が食べられる所を教えて」とパントマイムで伝えると、人気の市場に案内してくれる。市場ではお父さんとパントマイムで会話し、弘前のソウルフード“イカメンチ”をご馳走になる。

りんご畑で収穫をお手伝いしたり、食堂で郷土料理を味わうなど、弘前の味覚を満喫。一言も話さない不思議なロケに千鳥のリアクションは…！？

この日は他にも、「千鳥の野球チームを作ろうシーズン３」“再集合キャンプインＳＰ”の第3回を放送。ポンコツすぎるドラフト候補生のエバース・町田の獲得をめぐって大悟とノブがバトル！？

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。2日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。

