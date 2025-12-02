阪神の佐藤輝明内野手（２６）が１日、デイリースポーツ社制定「２０２５年猛虎感動大賞」を受賞。兵庫県神戸市内にあるデイリースポーツ本社で藤谷稔社長から賞金と記念盾が贈られ、かずクリニック、近大から副賞が贈呈された。１０月２４日に日本テレビ系で放送された「地元の顔を選ぶ」バラエティー番組「県民スター栄誉賞」で兵庫県９位に選ばれた虎の主砲。さらなる活躍で知名度を上げ、文句なしの１位を目指す。

デイリースポーツ本社屋上。１２月とは思えない暖かい陽気にも恵まれた中、佐藤輝は神戸の街を目に「いやあきれいですね。海が」。生まれ育った兵庫県を誇らしそうに見渡した。

自身初となる本塁打王のタイトルを獲得するなど、球界を代表するスラッガーになった。その効果もあってか、先日テレビで放映された「地元の顔Ｎｏ．１」を選ぶ特番で、兵庫県民の支持を得て、見事９位にランクインした。

ただ、佐藤輝自身も「（兵庫県は）俳優さんが多いイメージですよね」と話した通り、１位には北川景子。２位に有村架純など俳優陣がズラリ。４位にはダウンタウンと強力なライバルは多いが、さらなる活躍で頂点を目指す。「そうなれたら（１位に）うれしいですけどね」と笑顔で語った。

プロ野球ファンはすっかり魅了されている。今季は４０本塁打、１０２打点で打撃２冠。さらにはＭＶＰと２年ぶりのリーグ優勝に導く大活躍の１年だった。「すごくうまくいった。個人的にもチーム的にも満足できるシーズン」と納得の表情で振り返った。

それでも順風満帆だったわけではない。体力的にも厳しい時期はあり、藤川監督に提出するコンディションノート（１〜５の数字で体の自己評価を記入）には「正直にしっかり自分の体と相談しながらやっていました」と「１」と記入する日もあった。思うような状態でプレーできなくても「常に前を向いて、ゲームに臨む気持ちは一緒です」。もがいた中で残した、成績だった。

現在はイベントに引っ張りだこの日々。前回優勝した２年前は、異例のオフに対応できなかった苦い経験がある。今年も多忙を極めるが「しっかりトレーニングはできている」と練習時間は確保。また「サウナに入る量が増えました」と、きっちり息抜きもしている。

チームへの貢献はもちろんのこと、個人で上を目指すことはやめない。「そこ（打率３割）をクリアできたら、成長できたと思えるんじゃないですかね」。三冠王への挑戦も次なるステップとして視界に捉えている。

キャリアハイを目指し進化を続けるオフ。虎の主砲は来季、チーム、球界の枠を飛び越え、兵庫の“顔”になる。

◆猛虎感動大賞 デイリースポーツが制定する、阪神で最もファンに感動を与えた選手に贈る賞。ペナントレース期間中、シーズンの記録、プレーのインパクト、グラウンド外での活動などを考慮し、本紙選考委員会が選出。チーム成績も加味した上で大賞、奨励賞などを決め、受賞者には金一封を贈る。