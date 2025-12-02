12月24日22時よりフジテレビ系で放送される國村隼主演のスペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』にINIの尾崎匠海が出演することが決定した。

本作は、最愛の妻の失い、ふさぎ込む男・渡会喜一郎（70歳）と、才能を持ちながら夢を諦めた青年・佐々木匠（28歳）の世代も性格も異なる2人の男が、思わぬきっかけで始まったピアノのレッスンを通して心を通わせ、止まっていた人生の時間を再び動かしていくヒューマンドラマ。美しい「月の光」の旋律をめぐる交流と、ウイスキーを飲み交わす時間を通じて、2人はそれぞれの過去や傷と向き合い、やがて未来への一歩を踏み出していく、喪失から再生の過程を描く。最愛の妻を失い、人生の時間が止まってしまった主人公・渡会喜一郎を國村が演じる。

尾崎が演じるのは、ピアノの才能を持ちながらも夢を諦めた青年・佐々木匠。匠は周囲が認めるピアノ才能を持ちながらも、とある出来事をきっかけに音大進学を断念し、夢に蓋をしながら、レストランのウェイターとして働いている。そんな中、ある日喜一郎と出会い、喜一郎とのピアノレッスンを通して、少しずつ自身の夢を追う勇気を取り戻していく。

フジテレビ制作ドラマ初出演となる尾崎は、本作でピアノ演奏に本格挑戦する。吹き替えなしで挑む演奏シーンもあることから、多忙なスケジュールの合間を縫って、現在ピアノの猛練習に励んでいるという。

尾崎は本作で演じる佐々木匠について、「僕自身も“自分なんて”って日々活動している中で思う瞬間もあって、実際に意見が言えない時とか、そういうところは自分と似ているなって。ネガティブな自分と重ねた時に、佐々木匠は自分と似ている部分があるなと思いましたね」と振り返っている。

■尾崎匠海（佐々木匠役）コメント・今作のオファーを受けた時の感想今回ドラマ自体が約1年ぶりとなり久しぶりに演技をさせていただいたのですが、台本をいただいた時にすごく面白い作品だったからこそ、プレッシャーも同時に感じました。でもその中で、まさか自分と同じような名前の役を演じるとは思っていなかったのでびっくりしましたね。

・台本を読んで、作品に持った印象今自分は26歳なのですが、夢について話すことが多く、友達から“今の仕事でいいのかな”という話を聞いたり、挑戦したい気持ちがありながらもできないでいる友達もいて、そういう話をしていた時にこの作品のオファーをいただいたので、自分にとっても心に響くものがありました。同世代の方や同世代より上の方々に、この作品を通して何か1つでも夢への挑戦や、一歩踏み出す勇気のようなものを与えられるような作品になればいいなと思いました。

・演じる佐々木匠という役について現実的というか、夢を持っているけれどなかなか挑戦できていないという役柄だと思います。僕も高校生から歌手とかを目指して活動したりもしていたのですが、それと同じように匠も“始めたいけどなかなか自分の環境やマインドが追いつかない”とか、そういう理由で挑戦が出来ていない人というイメージですね。僕自身も“自分なんて”って日々活動している中で思う瞬間もあって、実際に意見が言えない時とか、そういうところは自分と似ているなって。ネガティブな自分と重ねた時に、佐々木匠は自分と似ている部分があるなと思いましたね。

・初共演の國村隼の印象今日初めて本読みをさせていただいてお会いしたのですが、映画とかドラマとかでいつも拝見していたのでどういう方なのかなと思いながらお会いしたら、関西弁で、大阪出身ということで、親近感もすごくありましたし、なによりお芝居の幅が素晴らしくて、本読みの中でも色々なバリエーションのお芝居をしてくださっているので、やっぱりこれが“演技の上手い人”なんだなと思いましたし、すごく優しい方で、これからどんどん話し合って良い作品を作れたらなと思いました。

・視聴者へメッセージ『ドビュッシーが弾けるまで』は12月24日のクリスマスイブに放送なのですが、このすてきな日に皆さんにお届けできることもうれしいですし、挑戦することは何歳になっても遅くないので、今少しでもやりたいことだったりとかがある人に“やってみようかな”とか、前向きな気持ちになってもらえるように僕たちも精一杯演じさせていただきますので、そういった部分をそれぞれのキャラクターと照らし合わせながら観ていただけたらなと思います。12月24日はすてきな日なので、カップルとか家族とかで楽しく過ごされる方もいると思いますが、その中にぜひ『ドビュッシーが弾けるまで』も入れていただけたらうれしいです。ぜひお楽しみに！（文＝リアルサウンド編集部）