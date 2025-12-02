「中国の皆様にお詫び申し上げます」中国から批判殺到でブライトンが削除＆謝罪した三笘薫に関する投稿はなぜ行われたのか。クラブ関係者は「純粋なミス」
三笘薫が所属するブライトンは11月28日、公式Xで過去の投稿について謝罪した。
「クラブが、最近の投稿でアカデミーのプレミアリーグ・クリスマス休戦トーナメントへの参加について触れた際、中国で生じたあらゆる不快感に対して、心よりお詫び申し上げます。私たちは中国のファンの皆様を非常に大切に思っており、決して不快感を与える意図はございませんでした」
当該の投稿はすでに削除されているが、英紙『THE Sun』によれば、批判を浴びたのはアカデミーの選手と三笘との２ショット写真。手に持っていたボードに、旧日本陸軍兵士の小野田寛郎氏の写真が使われていたため、「『大規模なPR危機』を引き起こし、中国に謝罪せざるを得なくなった」という。
なぜ、このような事態に至ったのか。英公共放送『BBC』は「中国のソーシャルメディア・ウェイボーでは、怒りや失望を表明するファンからの反発が起きている」と報道。「BBCはブライトンの関係者から、『これは純粋なミスであり、この問題はクラブやプレミアリーグは把握していなかった』と聞かされた」と伝えている。
リーグは、この件に関わった人物について特定していないという。クラブも認識していなかったということは、一部スタッフの独断で行われたのだとみられる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】削除された三笘薫に関する投稿
