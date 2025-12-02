北海道倶知安町の文字町長は違法開発の事業者に対し、厳正な処分が必要だとして刑事告発する方針です。



その費用を盛り込んだ予算案が定例町議会で可決されました。



（藤得記者）「倶知安町の現場です。工事が再開されている様子はなく、あたりは静まり帰っています」



事業者が無許可で森林およそ３．９ヘクタールを伐採し、住宅２棟の建設工事を進めてきた倶知安町の巽地区。





森林法や都市計画法に違反する開発行為が確認され、６月から工事はストップしています。その後、法令違反は合わせて９件にのぼることがわかりました。（倶知安町 文字一志町長）「関係法令を順守せずに伐採や開発を進めた事業者を、町が告発者となり告発を行う準備を進めている」

１２月１日に開会した定例町議会で、事業者の刑事告発に向けた弁護士費用など９３万円を計上した一般会計補正予算案が可決されました。



文字町長は事業者への厳正な処分が必要だと訴えます。



（倶知安町 文字一志町長）「私たちのふるさとのシンボルである羊蹄山の手前、その風景を乱すようなことが違法で行われた。ありとあらゆる法律がある中ですべてにおいて手続きがなされていないまま、私有地といいながら森林を切り、道をつくり、建物を建て始めた、これらに対する厳正な処罰は求めていかなければならない」



倶知安町民はー



（倶知安町民）「ちゃんと規制、日本の法律がありますので、それを守ってもらって進めていくべき」



（倶知安町民）「水資源だけじゃなく景観とか大切だからみんな心配している」



文字町長は告発の内容や提出時期についてはこれから検討するとしていて、今後、違法な開発を防ぐための新たな施策についても検討を進める方針です。