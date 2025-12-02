¡Úºå¿À¡ÛÀ¾Í¦µ± ¥±¥¬¤Çº£µ¨ÉÔÈ¯¤âÈáÁÔ´¶¤Ê¤·¡ª¡¡¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æ±Î½¤Î²ÃÆþ¤Ç¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Á´Á³¤Á¤ã¤¦¤Í¡×
¡¡ºå¿À¡¦À¾Í¦µ±Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬à¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÁ´³«á¤Ç´°Á´Éü³è¥¤¥ä¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡££±Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç£´Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ëÍèµ¨·ÀÌó¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð£³²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï±¦¥Ò¥¶¤Î¡ÖÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¤ÎÊÑÀ¡×¤Ë¤âµã¤«¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«£±»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥±¥¬¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢Åê¤²¤¿¤¯¤Æ¤âÅê¤²¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤éà»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Êá¤Ã¤Æ³ä¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈáÁÔ´¶¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÔ¸×·³¤Ïº£¤äÅê¼ê²¦¹ñ¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢º£µ¨¤ÏÂ¼¾å¡¢ºÍÌÚ¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¿Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ë¡¼¥¡¼Àª¤ÎÂæÆ¬¤â¸÷¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¥Ò¥¶¤Î¥±¥¬¤Î¸½¾õ¤¬¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢°Ë¸¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁáÀî¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¾Í¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë²æËý¤Î£±Ç¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢»Ø´ø´±¤ÎÌÜÇÛ¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±£¸Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¡£Éü³è¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤é¤Î¸½¾õ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÆ°¤Êý¤È¤«²ÄÆ°°è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¶ÚÆù¤È½ÀÆðÀ¤Î°ìÃ×¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ÚÈèÏ«¤È¤«Ç¯Îð¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤·¡¢¹Å¤¯¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤¬¸«¤Æ¤ë¥é¥¤¥ó¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ë¥é¥¤¥ó¤¬¥º¥ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÎäÀÅ¤ËÌá¤»¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ÎÀïÍ§¡¦Éú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê£³£µ¡áÁ°ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ö¿´¶¯¤¤¤Í¡£À³Ê¤¤¤¤¤·¡¢ÀÎ¤á¤Ã¤Á¤ã´é»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£²¿¤è¤ê¤âÆ±µéÀ¸¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·³Ú¡£ÍèÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬Á´Á³¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡·ã²½¤¹¤ë¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ä¹Ç¯ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¸×¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤¬ºÆ¤ÓÀïÎó¤ËÌá¤ëÆü¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë