世界最大級のウナギ消費国である日本にとって資源保護は重い課題だ。

伝統の食文化を途絶えさせぬよう、ウナギの適切な資源管理に努める必要がある。

絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約の締約国会議は、ウナギの取引規制を強化する案を否決した。欧州連合（ＥＵ）が提案したのに対し、日本などが反対していた。

ヨーロッパウナギは２００９年から規制対象になっている。

ＥＵが新たにニホンウナギを規制の対象に加えようとしたのは、日本産などと偽って、ヨーロッパウナギを密輸することなどを防ぐためだという。資源量が減少しているとも主張していた。

これに対し日本は、ニホンウナギの資源量は１９９０年以降、回復傾向にあり、「絶滅の恐れはない」と訴え、強く反対した。

ニホンウナギの生息域は日本や中国を含む東アジアなどで、ヨーロッパウナギとは異なる。密輸はＥＵ自身が対策を強化するべき問題だ、とも指摘した。

今回、日本の主張が国際的に認められたことは評価できる。国連機関から、ニホンウナギなどの絶滅リスクは低いとの評価結果が出たことも追い風になった。科学的根拠に基づいて議論する重要性を再確認したい。

規制が厳しくなると、成魚や稚魚のほか、かば焼きなどの加工品も含めて輸入が滞り、価格が上昇する懸念があった。国内の関係業者もほっとしたのではないか。

規制案の採択には、３分の２以上の賛成が必要だった。採決では反対票が約７割の１００に上り、賛成は３５、棄権が８で、日本側の予想より大差で否決された。

米国のほか、中国や韓国などのアジアに加え、アフリカの国々が反対に回った。日本で８月に開かれたアフリカ関連の国際会議で、アフリカ諸国に働きかけた外交的な成果とも言えるだろう。

各国の理解をつなぎとめるには、日本が率先して資源管理の強化を進める姿勢を見せることが大切だ。稚魚のシラスウナギの乱獲を防ぐため、養殖用の池に入れる上限を厳守していかねばなるまい。密漁対策の強化も急務だ。

日本はウナギの国内供給の７割を中国などからの輸入に頼る。生態は未解明な点が多い。シラスウナギの漁獲量も減少傾向にある。保護を巡る議論は続くだろう。

こうした課題を乗り越えるために、卵から人工孵化（ふか）させる「完全養殖」の商業化も急ぎたい。