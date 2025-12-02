衆院会派・改革の会の無所属議員３人が自民党会派に加わった。

これにより自民、日本維新の会の与党会派は計２３３人となり、衆院定数４６５の過半数を確保した。

高市首相の政権運営にとって好材料となるだろう。

だが、１人でも欠ければ再び過半数を割る危うさをはらんでいる。しかも参院では依然として少数与党だ。慢心は許されない。

衆参で多数派が異なる「ねじれ国会」を乗り切っていくには、今後も引き続き野党との合意形成を図る努力が求められる。

昨年１０月の衆院選で自民、公明両党が過半数を割って以降、与党は予算を成立させるため、財源を度外視し、所得税の課税最低限の引き上げや高校無償化など野党の要求を次々と受け入れてきた。

今回、自民と維新で衆院の過半数を回復したことで、今後、憲法で衆院の優越が定められている予算や条約は、与党だけで成立させることができる。定見もなく野党の要求を丸のみするような政権運営から脱却することは重要だ。

しかし、法案を成立させるには衆参両院で可決する必要があるため、野党の協力が欠かせない。

民意が多様化し、分散した多党化時代を迎え、自民がこの先単独で過半数を確保するのは難しいだろう。比較第１党の自民は、現下の課題だけでなく、日本の将来について責任を共有できる党との協力を模索し続ける必要がある。

野党も、国民受けの良い政策を要求するだけでなく、国のために自分たちがどのような役割を果たすべきかを考えねばならない。

そうした観点を踏まえれば、与党の立場にあるにもかかわらず、看板政策の「身を切る改革」にこだわり続ける維新の姿勢には、不安を禁じ得ない。

高市内閣発足後初めて開かれた政府・与党連絡会議後の与党党首会談では、今国会に提出予定の衆院議員の定数削減に向けた議員立法について、大筋で合意した。

それによると、与野党でつくる衆院選挙制度協議会で１年以内に結論が出なかった場合、自動的に「小選挙区で２５議席、比例選で２０議席」を基本に定数を削減する規定を盛り込むという。維新の強い主張に自民が押された形だ。

だが、民主主義の土俵である選挙制度は本来、与野党の幅広い合意に基づいて決めるべきものだろう。野党の合意が得られなければ与党法案の内容を強行するという論理は、議会制民主主義の原則に反すると言わざるを得ない。