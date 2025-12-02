政府・与党は、防衛装備移転３原則の運用指針が定める輸出可能な品目「５類型」を、来年春にも撤廃する方向で調整に入った。

実現すれば、殺傷力の高いものを含め幅広い装備品の輸出が可能になり、日本の防衛産業の強化や同志国との連携拡大につながる見通しだ。紛争を助長しないよう、厳格な輸出管理などの「歯止め策」も検討する。

複数の政府・与党関係者が明らかにした。５類型撤廃は、自民党と日本維新の会の連立政権合意書に記され、政府も準備作業に入っている。来年は国家安全保障戦略など安保３文書の改定が控えている。政府・与党は５類型撤廃を先行して実現し、安保戦略などに反映させる方針だ。

自民は１日、安保調査会で装備移転政策を見直すための議論に本格的に着手した。５類型撤廃を支持する声が大勢で、来年２月にも提言をまとめる。政府による見直しは４月頃を見込む。

現行制度は、完成品として輸出可能な装備品を「救難、輸送、警戒、監視、掃海」の５類型に限り、殺傷力の高い護衛艦などは「国際共同開発」などの条件を満たさなければ輸出できない。５類型の撤廃後も、殺傷力の高い装備品が紛争当事国に渡り、紛争が激化する事態を招かないよう、ルールも整備する意向だ。