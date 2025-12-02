カフェ「シネマキッチン 映画の空気」。スクリーンで映画を見ながら飲食ができる＝2025年10月、北海道函館市

今年5月、スクリーンで映画を見ながら飲食できるカフェ「シネマキッチン 映画の空気」が函館で開店した。店主小笠原将士（おがさわら・まさし）さん（48）は映画館のない道北の町出身。劇場で作品に触れる機会の少ない北海道で「鑑賞の敷居を低くしたい」と、作品をイメージした展示やメニューなど、映画を気軽に楽しめる場づくりにこだわる。（共同通信＝松本はな）

1977年、中富良野町のメロン農家に生まれた。近くには映画館がない。小学生の頃、両親や弟と旭川まで出荷に行き、帰りに映画を見るのが楽しみだった。その後、札幌で就職。「近くに見る場所がいっぱいあっていいよな」との故郷の友人の言葉に「いつか富良野に映画館をつくろう」と決めた。

医療系の仕事の傍ら、上映を学ぼうとミニシアターでボランティア。知り合った仲間と道内各地で上映会を開き始めた。作品に登場する小道具の立体展示を作り、出演者をゲストに呼ぶなど、地元の人が作品に入り込める工夫を凝らした。それでも多くの出演者は北海道まで足を運ばない。「そんなの行くに決まってるじゃない」。俳優岸部一徳（きしべ・いっとく）さんが快く引き受けてくれた時は涙が出た。

一方、小さな町で上映する厳しさを知り、映画館経営の目標は遠のいた。4年前に仕事を辞め、函館市にこの春、カフェを開いた。月に1度の上映会では作品をモチーフにした軽食を用意し、集まった人たちが食事や小声での会話を楽しみながら鑑賞できる。普段は映画好きの学生が語りに来たり、近くのスナックで仕事を終えた女性たちが休んでいたり。映画を介し「知らない人が泣くのを見て、ふと涙ぐんでしまうような空気」に触れてほしいと願う。

各地での上映も少しずつ続けている。7月には中富良野町で野外上映会を開いた。小さな夢は捨てきれずにいる。

映画のポスターが並ぶカフェの店内。中央は店主の小笠原将士さん＝2025年10月、北海道函館市