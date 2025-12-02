読売新聞社と早稲田大学先端社会科学研究所は全国世論調査（郵送方式）を共同実施し、７月の参院選後の国民の政治意識を探った。

労働力として外国人を積極的に受け入れるべきかについて聞くと、「反対」が「どちらかといえば」を含めて５９％で、昨年１１〜１２月調査の４６％から急増した。

外国人労働者の積極的受け入れは、昨年は「賛成」が多かったが、今回急落した。

日本に住む外国人が増えることで指摘されている様々な影響について、その通りだと思うものを１０項目から複数回答で選んでもらったところ、トップは「治安が悪化する」の６８％だった。２位は「言語や文化、習慣の違いからトラブルが起きる」の６３％だったが、３位は「人手不足の解消につながる」６１％となり、上位に肯定的な意見もあった。

「治安が悪化する」と答えた人を年代別でみると、１８〜３９歳は７９％、４０〜５９歳は７２％、６０歳以上は５９％で、現役世代が高い傾向だった。一方、「人手不足の解消につながる」を年代別でみると、１８〜３９歳は５３％、４０〜５９歳は６０％、６０歳以上は６７％で、高齢層ほど高かった。

国際協調よりも自国の利益を優先すべきかについて、「賛成」と回答した人は、「どちらかといえば」を含めて７０％（昨年調査６５％）に上り、同じ質問をした２０１７年の調査以降、最多だった。

「アメリカ・ファースト（アメリカ第一主義）」を掲げる米国のトランプ大統領の政治姿勢に「共感できる」と答えた人は全体では２８％にとどまったが、１８〜３９歳では５４％と多かった。暮らし向きに対する不満を背景に、トランプ氏に象徴される自国第一主義の傾向が、日本でも３０歳代以下を中心に広まっている様子が浮き彫りになった。

日本の防衛力をもっと強化すべきかについては、「賛成」が「どちらかといえば」を合わせて６７％（同６９％）で、高水準だった。「反対」は「どちらかといえば」を含めて３１％（同３０％）。自民党の高市早苗氏と石破茂氏の支持層では、安全保障面を中心に政策に対する考え方に大きな隔たりがあり、自民党内で、擬似政権交代とも言える現象が起きたことが示された。

今の国の政治に望むことのうち、「安定」と「変革」ではどちらをより重視するか尋ねたところ、「変革」は「どちらかといえば」を合わせて５２％で、「安定」の４６％を上回った。同じ質問を始めた１８年以降、５回の調査で「変革」が上回ったのは初めて。

今の国の政治に「不満である」と答えた人は、「やや」を合わせて８８％で、同じ質問をした１４年調査以降、最多だった。

政権を担ってほしいと思う政党を、現在の議席数は考慮しないでいくつでも選んでもらったところ、自民党が４８％でトップだった。次いで国民民主党が３１％、立憲民主党が２５％、日本維新の会が２５％などだった。

調査は、石破内閣末期の９月２４日から、高市内閣発足後の１０月３１日にかけて、全国の有権者３０００人を対象に実施し、２００４人が回答した（回答率６７％）。