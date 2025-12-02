¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Íà¥µ¥«¥Á¥ç¡¼á¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤ÇÍèµ¨¤Î¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤Ï¡Ö£Ç¤ÎÆ®º²ÅÁÆ»»Õ¡×
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¡¢£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£¶£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ïºòµ¨¤Î£±£°£±»î¹ç¤«¤é£·£´»î¹ç¤â¸º¤Ã¤Æ£²£·»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¼çÍ×£³ÉôÌç¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤â£±£µ£´ÂÇ¿ô£³£²°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¸ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£²ÂÇÅÀ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡ÖËÍ¼«¿È¡¢°ìÈÖ¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÀáÌÜ¤Î¥×¥í£²£°Ç¯ÌÜ¡£¤À¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤¬¼¡¡¹¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸º¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºäËÜ¤¬¡Öµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¤È£²£°£±£²Ç¯°ÊÍè¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ£³£¶ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ËÅÁ¼ø¤¹¤ëà£Ç¤ÎÆ®º²ÅÁÆ»»Õá¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖºäËÜ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ïµð¿Í¤ÎÀ¸¤¨È´¤Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÇ¥È¥Ä¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËºäËÜ¤¬¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢»Îµ¤¤Î¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤âÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¡¢°ú¤Â³¤Íèµ¨¤âÇØÈÖ¹æ£¶¤Î¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ëº£µ¨¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬»î¹çÃæ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Çº¸¥Ò¥¸¤Î¿ÙÂÓ¤òÂ»½ý¤·¡¢ÀïÀþ¤«¤éÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÍîÃÀ¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºäËÜ¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¡Ê£´£°¡Ë¤È¤Îà¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¥³¥ó¥Óá¤Ç·ù¤Ê¶õµ¤¤ò¸«»ö¤Ë¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤¬¡Ø²¶¤ÏÂè£·£µÂåÌÜ£´ÈÖ¤À¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÊºäËÜ¡ËÍ¦¿Í¤¬¡Ø²¶¤Ï£¸£²ÂåÌÜ¤Î£´ÈÖ¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤È·Ú²÷¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬°ìµ¤¤Ë²ò¤±¤ÆÂ¾¤ÎÁª¼ê¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²¬ËÜ¤È¤¤¤¦Âç¹õÃì¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¡ÖÂåÌò£´ÈÖ¡×¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¿¤²¤Ê¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ê¤É¤Ç¡Øµð¿Í¤ÎÎòÂå£´ÈÖ¡Ù¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¤«¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ø£´ÈÖ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸Ç¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±´Ø·¸¼Ô¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤âºäËÜ¤¬Ä¹Ìî»á¤È¤ÎÀäÌ¯¤Êà¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛá¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸«»ö¤Ë´°Á´Ê§¿¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ä¹Ìî»á¤¬¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Áà¥µ¥«¥Á¥ç¡¼á¤Ï¥³¥ó¥Ó²ò»¶¡£Íèµ¨¤«¤éºäËÜ¤Ò¤È¤ê¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤ÎÅÁÆ»»ÕÅª¤ÊÌò³ä¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£