介護保険サービスを使う６５歳以上の高齢者のうち、自己負担が２割になる人の対象拡大を巡り、厚生労働省は１日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会で、新たに対象となる人の負担の増加額を、当面は月７０００円を上限とする案を示した。

２割負担とする所得基準は４案を提示。高齢者の暮らしに配慮し、当面の負担額を抑えることで、対象拡大に理解を得たい考えだ。

厚労省は財源確保のため、２割負担とする所得基準を引き下げて対象者を増やすことを検討している。新たな対象者は、１割負担だった時より最大で月２万２２００円の負担増となる。厚労省案は、急激な負担増を避けるための経過措置として、増額を３分の１ほどの月７０００円に抑えるとした。

現行では、利用者負担は原則１割で、年金を含む所得が一定以上（単身で年収２８０万円以上など）の人は２割、所得が現役世代並み（同３４０万円以上など）の人は３割を負担する。

これに対し、厚労省はこの日、２割負担の新たな所得基準として、「年収２６０万円以上」から「年収２３０万円以上」までの４案を示した。所得基準を引き下げて２割負担の対象者を広げるほど、税金と４０歳以上の人が納める保険料で賄う給付費は削減され、保険料の上昇抑制につながる。「年収２６０万円以上」で年８０億円、「年収２３０万円以上」で年２１０億円の削減効果があるとの試算も明らかにした。

また、新たに２割負担になる人の負担軽減に向けては、金融資産を考慮し、預貯金などが一定額以下の人について、本人の申請によって１割負担を維持する案も検討している。

厚労省は金融資産の一定額について、「７００万円以下」「５００万円以下」「３００万円以下」の３案を示した。金融資産には、預貯金だけでなく、現金や有価証券、投資信託、住宅ローン（負債）なども含める。虚偽の申請によって１割負担でサービスを利用していることが判明した場合、差額の支払いと加算金を求める。

厚労省は２０２７年度の制度改正に向け、年末までに方向性をまとめる方針だ。