£Ê£Ï£±ÄáË¼¼®²¸¤¬Ç¯Æâ¤Ç³èÆ°½ªÎ»¡¡¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÀË¤·¤àÀ¼¡Ö¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ä¡×
¡¡£±£±¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ê£Ï£±¡×¤ÎÄáË¼¼®²¸¡Ê£²£´¡Ë¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬£±Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¾å¤êÄ´»Ò¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¤¡½¡½¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Î£Ì£Á£Ð£Ï£Î£Å¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï£±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÄáË¼¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤¬£±£²·î£³£±Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡Ö£Ê£Ï£±¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄáË¼¤Ï²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£µ·î¤ËÈ½ÌÀ¤·¡¢£¶·î¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¡££¸·î¤ËÅÒÇîºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÏºÆ³«¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¡¢ÄáË¼¡¢»öÌ³½êÂ¦¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Ç¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»Ö¤Ï¸Ç¤¯¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¿¼¤¤²ù¸ç¤ÎÇ°¤Ë²Ã¤¨¡¢·ÀÌó¤Ê¤é¤Ó¤Ë³èÆ°½ªÎ»¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö£Ê£Ï£±¡×¤Ï»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤¬ÆÃÄ§¤Î¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£Ð£Ò£Ï£Ä£Õ£Ã£Å¡¡£±£°£±¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ç·ëÀ®¤·¤Æ£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤éÃå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯¤Ë¤Ï£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤È½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢º£Ç¯£²¡Á£³·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÄáË¼¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤¬È¯³Ð¡½¡½¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þÂå¤«¤é¸«¼é¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤ÎÄáË¼¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ç²æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¹Ö»Õ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÏÃ¤Ë¡Ø¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡Ù¤ÈÊ¹¤Î®¤¹¤è¤¦¤ÊÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÉô¤Ç¤ÏÀ¸°Õµ¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¤Ï¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤âÏÂ¤é¤®¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼þ°Ï¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°½ªÎ»¤Ï²ù¤ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÄáË¼¤Ï·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤¹¤ëº£·îËö°Ê¹ß¤Î¼«¿È¤Î³èÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£