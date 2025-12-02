¡ÚÎ¦¾å¡Û¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¼ë±ÍÎ¤¡¡ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç¿Ê³Ø¤ÎÂç¤¤ÊÍøÅÀ¡Ä¿Íµ¤Áª¼ê¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ì¹ñÆâµòÅÀ¤ÎàÊÀ³²á
¡¡Âç¤¤¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¢¤ê¡½¡½¡£Î¦¾å½÷»ÒÃæÄ¹µ÷Î¥¤ÇÍè½©¤«¤éÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¼ë±ÍÎ¤¡Ê²¬»³¡¦ÄÅ»³¹â£³Ç¯¡Ë¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¸À¸ì¤äÊ¸²½¤¬°ã¤¦´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È³¤³°Ä©Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø£³Ç¯»þ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÉÏ·ì¤Ê¤É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿©»öÌÌ¤äÎý½¬ÆâÍÆ¤ò²þÁ±¤·¤ÆÉüÄ´·¹¸þ¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î·èÃÇ¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå¤Î¶¥µ»¼Ô°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×Ç§Äê¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢ÃÅ¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¶¥µ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£À¤³¦¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Î¶¥µ»¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø°ìÊâ¤º¤ÄÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÆ·¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç¤ÏÃæµ÷Î¥¼ïÌÜ¤ÇÁ´ÊÆ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¡££±£°·î¤Ë¤ÏÅÏÊÆ¤·¡¢»ÜÀß¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»ÜÀß¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥¸¥à¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬·è¤á¼ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤¬À¸ÅÌ»×¤¤¤Ç¤¹¤´¤¤Ç®¿´¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â°ú¤«¤ì¤¿¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¾ÍèÅª¤Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¾Êý¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¤é¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê´Ä¶¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Íè½©°Ê¹ß¤Ï³¤³°¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤ÈÃÃÏ£¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤Ï·üÇ°ÅÀ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¤¢¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë°ìÉô¤Î²á·ã¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¹Ô°Ù¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¦¾å´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð±ØÅÁ¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¥µ¥¤¥ó¹¶¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾¡¼ê¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£Â¾Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂç³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥µ¥¤¥ó¤Î°ìÉô¼«½Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤À¡£¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤äÀ¤³¦¤Ç¤¿¤À³èÌö¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä¹¤¤´Ö³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£