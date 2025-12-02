吉沢亮の主演映画「国宝」（C）吉田修一／朝日新聞出版（C）2025映画「国宝」製作委員会

写真拡大

第50回報知映画賞（報知新聞社主催）各賞が2日、発表された。興行収入（興収）173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録し、実写日本映画の興収記録を22年ぶりに塗り替えた「国宝」が作品賞、李相日監督（51）の監督賞、吉沢亮（31）の主演男優賞など4冠を獲得した。また、NHKの27年度前期連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」のヒロインに決まった森田望智（29）が「ナイトフラワー」（内田英治監督）で助演女優賞を受賞した。受賞者、作品は以下の通り。

作品賞・邦画「国宝」（李相日監督）

作品賞・海外「エミリア・ペレス」（ジャック・オーディーアール監督）

作品賞・アニメ「劇場版「鬼滅の刃」無限城編　第一章　猗窩座再来」（外崎春雄監督）

主演男優賞　吉沢亮（「国宝」）

主演女優賞　北川景子（「ナイトフラワー」）

助演男優賞　佐藤二朗（「爆弾」）

助演女優賞　森田望智（「ナイトフラワー」）

監督賞　李相日（「国宝」）

新人賞　松谷鷹也（「栄光のバックホーム」）

□BS10プレミアム賞　「国宝」（第50回より新設）