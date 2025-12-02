第50回報知映画賞「国宝」４冠、朝ドラヒロイン決定の森田望智が助演女優賞、新人賞は松谷鷹也
第50回報知映画賞（報知新聞社主催）各賞が2日、発表された。興行収入（興収）173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録し、実写日本映画の興収記録を22年ぶりに塗り替えた「国宝」が作品賞、李相日監督（51）の監督賞、吉沢亮（31）の主演男優賞など4冠を獲得した。また、NHKの27年度前期連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」のヒロインに決まった森田望智（29）が「ナイトフラワー」（内田英治監督）で助演女優賞を受賞した。受賞者、作品は以下の通り。
作品賞・邦画「国宝」（李相日監督）
作品賞・海外「エミリア・ペレス」（ジャック・オーディーアール監督）
作品賞・アニメ「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来」（外崎春雄監督）
主演男優賞 吉沢亮（「国宝」）
主演女優賞 北川景子（「ナイトフラワー」）
助演男優賞 佐藤二朗（「爆弾」）
助演女優賞 森田望智（「ナイトフラワー」）
監督賞 李相日（「国宝」）
新人賞 松谷鷹也（「栄光のバックホーム」）
□BS10プレミアム賞 「国宝」（第50回より新設）