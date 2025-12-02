今年の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。主演男優賞は「国宝」（李相日監督）で希代の歌舞伎女形・喜久雄を演じた吉沢亮（３１）が受賞。１年半、歌舞伎の稽古を積み、役者人生を懸けて「抜け殻」になるまで演じきった。「国宝」は作品賞、監督賞と合わせて３冠を獲得。新設されたＢＳ１０プレミアム賞も受賞した。表彰式は１２月中旬に都内で行われる。（加茂 伸太郎）

吉沢は喜びをかみ締め、丁寧に言葉を紡いだ。「これだけたくさんの方に愛される作品に出させていただき、ありがたいです。１年半、歌舞伎の稽古期間を重ねて、役者として（人生を）懸けて臨んだ作品。賞を取ろうと思ってやっているわけではないけど、その結果として、このような形で賞をいただけて光栄です」

公開から半年、観客動員１２４４万人、興行収入１７５・６億円を突破（１１月３０日現在）。２２年ぶりに「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ２ レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督、２００３年）の１７３・５億円を抜き、邦画実写歴代１位の記録を更新した。「国宝（観た）」は新語・流行語大賞トップ１０にも選出された。

主演作が社会現象化しても「ここまで来ると、自分事ではない感じがしますね」と冷静だ。「会う人、会う人が『見たよ』と言ってくれる。こちらから『絶対に見てほしい』なんて言ってないのに、『まだ見られていなくて』と言われたこともありました。たくさんの方に評価していただけているのはうれしいですけど、僕個人としてはすごいことが起きているなって。驚きの方が強いです」

演じたのは任侠（にんきょう）の一門に生まれながらも、才能を買われ、単身歌舞伎の世界に飛び込む立花喜久雄。「喜久雄を演じられるのは彼しかいない。外見の美しさはもちろん、俳優以外の人格が考えられないところに魅力を感じた」という李監督のオファーだった。

稽古を始めた最初の２、３か月はすり足だけを反復練習した。その後も立ち方や座り方、扇子の置き方・広い方、目線や指先の所作まで基礎をたたき込まれ、演目の指導を受けた。

撮影に入ると、一転、李監督からは女形として美しさを追求すること以上に、「喜久雄というひとりの人間」を演じることを要求された。「Ｄｏｎ’ｔ ｔｈｉｎｋ．Ｆｅｅｌ（考えるな。感じろ）」。ゲキが飛んだが、何を求められているかが分からず、初めは苦労したという。悩んだ末に１週間がたった頃、台本を開くのをやめた。

「無意識のうちに、ト書き（＝セリフ以外の状況説明）に感情が引っ張られてしまうんです。監督が求めたのはお芝居する感覚を捨てろ、内面をさらけ出せということ。歌舞伎の見せ方に対する自分のこだわりなんて、微々たるものでしかなかった。（形にとらわれず）喜久雄としての感情を膨らませ、ガツンと爆発させる。歌舞伎役者ではなく、我々みたいな役者がこの作品をやる意味は、ここにあるのかなと思いました」

そこからは吹っ切れたかのように、役を追体験していった。夕闇が迫る中、歌舞伎界を追放され、どさ回りを続ける喜久雄。絶望し心身ボロボロになりながらも、建物の屋上で一心不乱に舞うシーンは集大成だった。台本上は少しセリフが書かれていたが、ほとんどがアドリブ。森七菜が演じる彰子に「どこ見てるの？」と投げかけられた際、「どこ見てるんやろう」という返答はとっさに出たものだ。

「核心を突かれた感じがしてドキッとしました。だからか、彼女が去った後も、僕の目線が全く動いていない。１テイク、２テイクは、もっと（感情を）爆発させた方がいいのではと考えたり、振れ幅を意識しすぎたりしていた。これは３テイク目でしたが、感情の赴くままにやれた気がします」

全ては芸の道のため。世襲の歌舞伎界で、喜久雄は様々な犠牲を払い、悪魔にまで魂を売る。そんな生き方に「僕は芸に全てをささげられないから」と苦笑したが、役者としては重なる部分もあった。

「やっぱりお芝居をしている時が一番楽しい。その気持ちは理解できてしまう。つらくてしんどいけど、プライベートで友達と遊んでいるよりも、屋上のシーンを撮っている時の方が、生きているなって実感があるし、すごく体が喜んでいる感じがするんです」

０９年に所属事務所のオーディションで芸能界入りした。そこから１０年後の１９年に、ＮＨＫ連続テレビ小説「なつぞら」でヒロイン（広瀬すず）の初恋相手を好演し飛躍。２１年にはＮＨＫ大河「青天を衝け」で主演を射止めた。

「芝居が楽しい」と思えた瞬間は映画「オオカミ少女と黒王子」（１６年、廣木隆一監督）にまで遡る。主演の二階堂ふみ、山粼賢人との演技のキャッチボールは新鮮で刺激的だった。

「それまでは『このセリフはこのぐらいの間で言おう』『このシーンはこのテンションでいこう』と（演技の）設計を立てて現場に行っていたんです。それが、相手のお芝居を見ながら、その場で生まれた空気感で決めていく楽しさみたいなものを知ることができた。ウキウキしながら、台本を読んだのを覚えています」

今作がクランクアップした時、吉沢は無意識に涙を流している。喜久雄を生き抜いた反動なのか、いまだに分からないでいるが、初めての経験だった。「泣いていたらしいですね、全然覚えていないですけど。大河ドラマの時は走りきった達成感でグッときましたけど、この作品に関しては達成感でもないし、終わって寂しいわけでもない。言葉が出てこなくて、ただボーッとしていた感じというか。『やりきった！』と言えるほどの自信も自分の中にはないし、複雑な感情だけがありました。抜け殻だったんでしょうね、きっと」

この作品が、自身の俳優人生にどんな影響を与えたのか。「ここからが怖いですね。『国宝の』と言われ続けるだろうから。（周囲からの）ハードルは上がった気がします。ただ、この先も『芝居が楽しい』という気持ち（は忘れない）でやっていきたい。いつかは『国宝』を超えるような作品に出会いたいですね」

今の吉沢ならば、そう遠くない日に必ず巡りあえるはずだ。

◆国宝 任侠の家に生まれた立花喜久雄（吉沢亮）は上方歌舞伎の大物俳優・花井半二郎（渡辺謙）に引き取られ、部屋子となる。血筋が重視される歌舞伎の世界で半二郎の息子・大垣俊介（横浜流星）としのぎを削り、女形として芸に生涯をささげる。

◆吉沢 亮（よしざわ・りょう）１９９４年２月１日、東京都出身。３１歳。２００９年「アミューズ全国オーディション」で審査員特別賞。１１年「仮面ライダーフォーゼ」でメテオ役で出演。１３年「ぶっせん」でドラマ初主演。１６年「サマーソング」で映画初主演。主な出演作にドラマ「ＰＩＣＵ 小児集中治療室」、連続テレビ小説「ばけばけ」、映画「キングダム」シリーズ。剣道二段。

▼主演男優賞・選考経過 綾野剛、舘ひろしにも票が入ったが、１回目の投票で大差を付けた吉沢に。「この映画にこれほどハマった役者は他に考えられない」（見城）、「あれだけ悪魔に魂を売っているような雰囲気を出せる俳優はめったにいない。ダントツ過ぎた」（藤田）

◆選考委員 浅川貴道（読売新聞文化部映画担当）、荒木久文（映画評論家）、見城徹（株式会社幻冬舎代表取締役社長）、藤田晋（株式会社サイバーエージェント代表取締役）、松本志のぶ（フリーアナウンサー）、ＹＯＵ（タレント）、ＬｉＬｉＣｏ（映画コメンテーター）、渡辺祥子（映画評論家）の各氏（五十音順）とスポーツ報知映画担当。