今年度の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。「国宝」の李相日（り・さんいる）監督は２３年ぶりの作品賞＆監督賞のダブル受賞となった。

「国宝」は映画賞レースの大本命。当然、李監督も承知の上で「正直、ホッとしました。周りに何と言われようと、結果はどうなるか分からないので、注視していました」。喜びより、安堵（あんど）の表情で率直な心境を明かした。

作品賞と監督賞のダブル受賞は２００２年、山田洋次監督の「たそがれ清兵衛」以来、２３年ぶりの快挙。李監督の作品賞は「フラガール」（０６年）、「悪人」（１０年）に続く３度目、監督賞は「怒り」（１６年）に続く２度目。いずれも報知映画賞５０回の歴史で最多タイとなる。「報知映画賞は、その後の賞レースの流れを決める存在として影響力がある。ありがたいです」と感謝の思いを込めた。

当初の予想を大幅に超える大ヒットの要因は何なのか。「あくまで仮説です」と前置きした上で「シンプルに美しい映画を目指して作りました。不安や緊張を強いられる現代社会の人々が、本能的に美しい物を求めて、心が浄化されることに心地よさを感じてくれたのではないか」と分析。さらに「『何で、これが１位なんだ？』というネガティブな意見が少ないのがうれしい」と喜んでいる。

明確な答えを提示せずに、適切な演技を俳優本人に見つけさせるのが李監督の演出法だ。「自分でたどり着いた答えは強いんです。方向性は伝えますが、最終的な着地点は自分でその地を踏まないと、自分のものにならない」。歌舞伎のシーンでは、主人公・立花喜久雄役の吉沢亮に女形としての芸を習得させ、さらに喜久雄の感情を乗せるという極めてハイレベルな「心と体の同期」を要求。潜在能力を引き出した。

歌舞伎に関心があり、「国宝」の原作小説（吉田修一著）が発表される以前から女形の映画を構想して約１５年。「火種が消えずに、たくさんの方々との出会いで、松明（たいまつ）となり、大きな炎になった。その過程にもドラマがある。そういう作品はまれ。今後の人生でも、二度と経験できないかもしれない」。日本映画の歴史を塗り替え、歌舞伎ファンの拡大にも貢献。米アカデミー賞国際長編映画賞日本代表に選出され、オスカー獲得も期待される。報知映画賞を弾みに、「国宝」フィーバーが一層、過熱しそうだ。（有野 博幸）

◆国宝 任侠の家に生まれた立花喜久雄（吉沢亮）は上方歌舞伎の大物俳優・花井半二郎（渡辺謙）に引き取られ、部屋子となる。血筋が重視される歌舞伎の世界で半二郎の息子・大垣俊介（横浜流星）としのぎを削り、女形として芸に生涯をささげる。

◆李 相日（り・さんいる）１９７４年１月６日、新潟県生まれ。５１歳。大学卒業後、日本映画学校で学び、卒業制作の「青 ｃｈｏｎｇ」が２０００年のぴあフィルムフェスティバルでグランプリなど４部門を受賞してデビュー。０６年の「フラガール」で報知映画賞作品賞、日本アカデミー賞最優秀作品賞などを受賞。ほかに「悪人」（１０年）、「許されざる者」（１３年）、「怒り」（１６年）など。

▼監督賞・選考経過 満場一致で李監督に決まった。「役者２人をとことん使い切った。役者もそれに応えた。李さん最高」（渡辺）、「この監督はこの役者を愛してるんだなと、映画を見て分かる」（ＬｉＬｉＣｏ）

◆選考委員 浅川貴道（読売新聞文化部映画担当）、荒木久文（映画評論家）、見城徹（株式会社幻冬舎代表取締役社長）、藤田晋（株式会社サイバーエージェント代表取締役）、松本志のぶ（フリーアナウンサー）、ＹＯＵ（タレント）、ＬｉＬｉＣｏ（映画コメンテーター）、渡辺祥子（映画評論家）の各氏（五十音順）とスポーツ報知映画担当。