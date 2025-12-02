今年度の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。助演男優賞は、興行収入２０億円のヒットを記録中の「爆弾」（永井聡監督）で、狂気をはらんだ謎の中年男を演じた佐藤二朗（５６）が選ばれた。定評のあるコメディー芝居とは一線を画し、「運命を感じた」という正体不明の男を文字通り“怪演”した。

薄気味悪さと無邪気さが同居する得体の知れないおじさんに、嫌悪し、恐怖し、共感する観客が続出している。あまりにリアルな佐藤の芝居に、取材で対面するのが怖いくらいだったが「助演男優賞、うれしいなあ〜。光栄です。少し前まで、いただいた唯一の賞は『ＮＧ大賞です』なんて言ってましたから」。冒頭から“二朗節”がさく裂した。

幼少期から「自分は俳優になる運命だと根拠なく思っていた」と憧れた芝居の世界。「サラリーマンと劇団の役者生活を繰り返した迷走の２０代」を経て、３０代で映像の道が開けた遅咲きだ。コメディーからシリアスまで演じる実力派だが、映画賞の受賞は数えるほど。本作では佐藤にしかできない粘度の高い圧巻の芝居で初受賞となった。

演じた“スズキタゴサク”と名乗る中年男とは、不思議なまでに共通点があるという。「『どこにでもいる風貌（ふうぼう）の中年のおやじ』『メタボ』『中日ファン』で、僕が初めて東京で住んだ街が、タゴサクが取り調べを受ける（警察署がある）野方だった。運命的なものを感じました」

特殊メイクなしで、丸刈り頭と１０円ハゲを再現。伸びた爪と汚れた手でジェスチャーを交え、独特な語り口で刑事を翻弄（ほんろう）していく。刑事役の山田裕貴（３５）、渡部篤郎（５７）らと心理戦を繰り広げ「超一線級の俳優たちのお芝居を一番近い特等席で見られて、セッションできるのが夢のようで。（撮影期間は）晩酌しながら妻に『俺、今楽しいわ〜』と毎日言っていました」。役者魂が刺激されっぱなしだった。

タゴサクは、最後までつかみどころのない役柄だ。「悪のカリスマ性はないけど、悪魔的に頭がいいってことは確か」とうなずき、「だけど、僕もいまだに何者なのか分からない。分かってしまうと、正常な人間の気を触れさせるくらい怖い人だなと。分からない方がいいかなと思っている」とあえて考えに蓋をする。

自身のどこかにタゴサクを内包している心当たりはあるのか―。「う〜ん。でも、いろいろな役を演じる俳優としては、心に怪物は常に飼っていたいなとは思います」。巧妙な演技を“怪演”と形容するのはあまりに安直か、記者に迷いがあると正直に伝えると「怪演しようと思って演じてはいなくて、僕はスズキタゴサクを演じただけ。でも、怪演って書いてくれた人はみんな褒めてくれているわけだし、僕は褒められるの大好きなんでね、お任せしますよ」。優しく、ちょっと怪しい笑みが光った。（奥津 友希乃）

◆爆弾 酒に酔いトラブルを起こした“スズキタゴサク”と名乗る中年男（佐藤二朗）が警察に連行される。スズキは、都内に仕掛けられた爆弾の存在を予告し、やがて実際に爆発事件が発生。尋問に対し謎めいたクイズを出し、刑事・類家（山田裕貴）たちを翻弄する。

◆佐藤 二朗（さとう・じろう）１９６９年５月７日、愛知県生まれ。５６歳。劇団での活動を経て、２０００年にＴＢＳ系ドラマ「ブラック・ジャック２」出演を機に、映像にも活躍の場を広げる。０８年、テレビ朝日系「拝啓トリュフォー様」で地上波ドラマ初主演。福田雄一監督作品で重宝され、１１年テレビ東京系「勇者ヨシヒコ」の仏役が話題に。主な作品はドラマ「浦安鉄筋家族」、映画「さがす」など。

▼助演男優賞・選考経過 横浜流星、田中泯にも票が入ったが、１回目の投票で佐藤二朗が圧勝。「佐藤二朗さんが爆弾そのものだった」（渡辺）、「会話劇の部分が特に秀逸だった」（荒木）

◆選考委員 浅川貴道（読売新聞文化部映画担当）、荒木久文（映画評論家）、見城徹（株式会社幻冬舎代表取締役社長）、藤田晋（株式会社サイバーエージェント代表取締役）、松本志のぶ（フリーアナウンサー）、ＹＯＵ（タレント）、ＬｉＬｉＣｏ（映画コメンテーター）、渡辺祥子（映画評論家）の各氏（五十音順）とスポーツ報知映画担当。