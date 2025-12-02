今年度の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。「ナイトフラワー」（内田英治監督）で体重を７キロ増量するなど、迫真の演技で格闘家役を演じた森田望智（みさと、２９）が助演女優賞に選出された。国内の映画賞は初受賞。主演女優賞の北川とのダブル受賞に「景子さんと命を削り、魂を燃やして撮影したので、それが何よりうれしい」と喜んだ。

自身初の国内映画賞は内田監督から知らされた。森田は「えーってなりました。実感が湧かなくて、フワフワしてる感じ。今でも信じてません」と無邪気に笑う。

北川演じる夏希を用心棒として支える格闘家の多摩恵役。リアリティーのある人物造形が評価された。「これまで経験した中で一番、私から遠い役。共通点がどこにもない」と戸惑いながら半年間、トレーニングに励んだ。「監督から『強くなったら、そういう脚本にするし、ならなかったら、レベルを下げる』と言われて、私の頑張り次第で物語が変わる。責任重大」と役者魂を刺激された。

多摩恵の人物像は、監督から「勇ましく、やさぐれた感じ」と説明を受け、がに股の歩き方などイメージを膨らませた。「格闘家らしい体を目指して肉食動物のように肉とご飯を食べ続けました。（劇中の）ラーメンの食べ方は、牛丼屋さんで働き盛りの男性の食べ方を見て研究しました」

２０１９年にＮｅｔｆｌｉｘドラマ「全裸監督」でブレイクしたが、それまで８年間ほど芽が出なかった。「何百回もオーディションに落ちました」。もがき続ける日々の中で、映画「エゴイスト」などで知られる松永大司監督（５１）の演技講習を受けた。「演技がうまい、下手ではなく、この世界で生きていく覚悟が足りなかった。それを思い知らされて、見える景色が変わりました」

「最後のチャンス」と意気込んで参加した「全裸監督」のオーディションは「目がバッキバキで覚悟の塊でした」。脇毛で有名なＡＶ女優の黒木香役。油性ペンで脇毛を描いて臨んだことは語りぐさだ。その後、ＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」の花江役で全国区の人気者に。１１月には２７年度前期の朝ドラ「巡（まわ）るスワン」でヒロインを務めることが発表された。

「仕事をもらうことが、どれほど難しいことか、痛いほど分かっている」。胸に刻むのは「８年間で、一生ずっと調子に乗れないくらいの下積みを経験したことが、私には必要だった」ということ。「それがなかったら、（右腕を伸ばして）鼻がこんなに長〜い天狗（てんぐ）になっていたかもしれません」と豪快に笑った。

何事にも正直に真っすぐ向き合い、うそをつけない性格。オーディションに何度落ちても「お芝居が好き」という気持ちが揺らぐことはなかった。その純粋な心に覚悟が加わり、才能を開花させた。表彰式には胸を張って出席するつもりだ。（有野 博幸）

◆ナイトフラワー ２児の母である永島夏希（北川景子）は生活に困窮し、ドラッグの売人になる。格闘家の芳井多摩恵（森田望智）からボディーガードをする代わりに利益の半分を渡すよう提案を受ける。２人は過酷な世界を生き抜くため、支え合いながら運命を共にする。

◆森田 望智（もりた・みさと）１９９６年９月１３日生まれ。神奈川県出身。２９歳。２０１１年、ＣＭ出演をきっかけに女優活動を開始して映画「一週間フレンズ。」（１７年）、ドラマ「賭ケグルイ」（１８年）などに出演。１９年のＮｅｔｆｌｉｘ「全裸監督」で脚光を浴び、２４年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」、Ｎｅｔｆｌｉｘ「シティーハンター」などに出演。身長１６３センチ。血液型Ｏ。

▼助演女優賞・選考経過 柴咲コウ、伊藤沙莉の名前も挙がったが、１回目の投票で森田が圧勝。「役に命を懸けるとはこのことだ。今回も驚嘆し脱帽」（見城）、「とんでもない人が出てきたと思った」（ＹＯＵ）

◆選考委員 浅川貴道（読売新聞文化部映画担当）、荒木久文（映画評論家）、見城徹（株式会社幻冬舎代表取締役社長）、藤田晋（株式会社サイバーエージェント代表取締役）、松本志のぶ（フリーアナウンサー）、ＹＯＵ（タレント）、ＬｉＬｉＣｏ（映画コメンテーター）、渡辺祥子（映画評論家）の各氏（五十音順）とスポーツ報知映画担当。