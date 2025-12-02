第５０回報知映画賞各賞が１日、発表され、作品賞・アニメ部門には「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」（外崎春雄監督）が輝いた。公開１２２日間で興収３７９億円を突破し、国内歴代興収２位を記録している同作が、今年度の映画賞レースの幕開けとなる報知映画賞を受賞。前作「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（２０年公開）に続きシリーズ２度目の受賞に、冨岡義勇の声優を務める櫻井孝宏は「歴史ある賞をいただけることは光栄ですし、話題作が多かった中、本当にうれしいです」と喜んだ。

原作は２０１６年から２０年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載された吾峠呼世晴（ごとうげ・こよはる）氏の人気漫画。物語は家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎（かまど・たんじろう）が、鬼になった妹の禰豆子（ねずこ）を人間に戻すため鬼殺隊へ入隊することから始まる。

今作はシリーズ５年ぶりの長編映画で、歴代１位となる興収４０７．５億円を突破した前作を上回るペースで興収を伸ばしている。

今作の大きな盛り上がりについて櫻井は「私も出演はしておりますが、すごすぎて…きちんと反応できない。そんな感覚です。想像のはるか上を行くとんでもない勢いを感じています」と率直な受け止めを語った。

多くの人々から支持されている理由については「圧巻の映像クオリティー」と「丁寧に描かれる人間ドラマ」をあげ、「アニメーションのすばらしさに出演者でありながら僕自身も毎回圧倒されています。毎回単純にブラッシュアップされているという意味ではなくて、表現の幅が広がるような、新しい映像体験をさせてくれる作品になっている。その映像のクオリティーの上で、（炭治郎、義勇ら）鬼殺隊のメンバーが抱えた怒りとか憎しみとか悲しみやリベンジの気持ち、鬼の悲しい事情といったキャラクターたちのドラマが人をひき付けるのではないかと思います」

また、幅広い年齢層に受け入れられていることも今作の盛り上がりの要因の一つだ。「例えば家族愛や、親子愛、師弟愛など、世代や性別にあまり関係なく観られるような分かりやすいテーマがあると僕は思っていて。劇的なドラマ、人の生き死にを描いているところに幅広い方々をひき付ける作品としての魅力があるのではないかと感じます」

櫻井が演じる義勇は鬼殺隊の柱のひとり。今作では炭治郎とともに上弦の参・猗窩座と対峙（たいじ）する。櫻井は自身が演じる義勇の変化も今作で感じていた。「『俺は水柱じゃない』と言っていた義勇が『柱稽古編』を経て、今作では名実ともに水柱となった冨岡義勇としてその戦いに臨む。今までは感情の表現の幅が狭い中で、冷たいようにも見える義勇を形作っていこうと思っていましたが、今回の映画では、義勇の人間的で新たに垣間見える部分もあって。もっと豊かに、もう少し熱っぽく言ってみようかなとか、もう少しコメディータッチな表現の方法もあるかなとか、自分の中でも表現を広げる欲求が生まれた感覚でした」

「鬼滅の刃」シリーズは「見たことないものや、行ったことのない場所に連れて行ってくれた」作品だという櫻井。「僕自身も演者として日本のアニメーションというものに関わる一人の人間でありながら、今度はまた何が見られるんだろうと期待をしています」。日本映画の世界興行収入が１０００億円を超えるのは初めてのこと。原作漫画の連載終了から５年たってもなお、「鬼滅の刃」は進行形で世界の人々に愛され続けている。（瀬戸 花音）

◆劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 原作は２０１６年から２０年まで週刊少年ジャンプで連載された吾峠呼世晴（ごとうげ・こよはる）氏の人気漫画。今作では冨岡義勇と共に行動していた主人公・竈門炭治郎の前に、上弦の参・猗窩座が現れ、戦いとなる。

◆櫻井 孝宏（さくらい・たかひろ）１９７４年６月１３日生まれ、愛知県出身。５１歳。９６年、テレビアニメ「爆走兄弟レッツ＆ゴー！！」で声優デビュー。主な出演作に「呪術廻戦」（夏油傑）、「おそ松さん」（松野おそ松）、「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」（岸辺露伴）、「ダイヤのＡ」（御幸一也）など。

▼作品賞・アニメ・選考経過 「果てしなきスカーレット」を支持する声もあったが、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が他を圧倒。「アニメーションがものすごく良かった」（藤田）、「そのセリフに泣いてしまう、すごい世界。これからも見続けるだろう」（松本）

◆選考委員 浅川貴道（読売新聞文化部映画担当）、荒木久文（映画評論家）、見城徹（株式会社幻冬舎代表取締役社長）、藤田晋（株式会社サイバーエージェント代表取締役）、松本志のぶ（フリーアナウンサー）、ＹＯＵ（タレント）、ＬｉＬｉＣｏ（映画コメンテーター）、渡辺祥子（映画評論家）の各氏（五十音順）とスポーツ報知映画担当。