今年度の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。主演女優賞は、「ナイトフラワー」（内田英治監督）で、ドラッグの売人役を演じた北川景子（３９）が受賞した。愛する子どもを育てるために犯罪に手を染める困窮家庭のシングルマザーという難役を熱演。デビュー以来、映画賞レースの主演賞に輝くのは初めて。大きな花を咲かせ、「作品の一部になりたい」と思いを語った。

映画のモチーフにもなっている、一年に一晩しか咲かない月下美人のように、北川の映画女優人生の花が開いた。自身初の主演女優賞。「賞からは縁遠い俳優人生でしたので、にわかに信じられず…」。不思議な感覚とともに、責任も感じた。「いつか主演で映画賞を、というのは恥ずかしくて言えなかったのですが、本当に夢でした。ようやくスタートラインに立ったような、２回目の俳優人生が開けていくような気がしています」

北川が演じた夏希は、借金取りに追われ関西から東京へ逃げてきたシングルマザー。昼夜働けど家庭は困窮し、我が子の未来のために違法薬物の売人になることを決意する。北川自身も夫で歌手のＤＡＩＧＯ（４７）との間の２児を育てる母親。「正しい選択ばかりをし続けることができないのが親という生き物であると、私自身も子育てをしながら感じていまして。光の当たらないところに生きている人にスポットが当たることで、社会に対しても疑問を投げかけるような作品になるのではと思いました」

撮影中は食事量も制限し、ノーメイク。極限の自分をカメラの前でさらけ出した。スナックで働く夏希のカラオケシーンでは、鬱屈（うっくつ）した思いを解放する魂のシャウトを見せた。心身をすり減らしながら演じた役だった。

デビューから２２年。特撮ドラマや雑誌モデルを経て、映画女優を夢見てオーディション続きの毎日だったが「本当に、箸にも棒にもかからなかった」。心が折れかけていたときにオーディションで出会ったのが、映画デビュー作となる「間宮兄弟」（０６年）の森田芳光監督（１１年死去、享年６１）だった。

「『芝居をしていない状態のあなたもすごくいいね』と言っていただき、向いていないと思っていた自分に勇気を与えてくれた」。クランクアップの日、森田監督からの「女優を辞めないでくださいね」というエールは忘れられない。「今でも行き詰まったときに必ず立ち返る言葉。映画に対して、決して諦めなかった２２年間だったんだと思います」

２０１６年に結婚し、家族を得たことで表現の幅も広がった。「全然違う人間が２人いることで、役作りで異なる意見をもらって刺激を受けますし、子育ての経験が生かされる役柄もいただいて、マイナスは何一つなかった」と言い切る。

北川にとって映画は「残っていくもの」だという。「日本映画でしかできないことを、お客様に届けて、残したい。自分が作品の一部となって、作品の役に立てることが究極の状態だと思っていて、『ナイトフラワー』で初めてそれができたような感覚を得られた気がしています。これからも日本映画の一部になって精進していけたら」。北川がスクリーンに咲かせた花はきっと、何年後、何十年後も人々の心に残り続ける。（宮路 美穂）

◆ナイトフラワー ２児の母である永島夏希（北川景子）は生活に困窮し、ドラッグの売人になる。格闘家の芳井多摩恵（森田望智）からボディーガードをする代わりに利益の半分を渡すよう提案を受ける。２人は過酷な世界を生き抜くため、支え合いながら運命を共にする。

◆北川 景子（きたがわ・けいこ）１９８６年８月２２日生まれ。兵庫県出身。３９歳。２００３年に「ミスセブンティーン」に選ばれモデルデビュー。同年、ドラマ「美少女戦士セーラームーン」で女優デビュー。０６年「間宮兄弟」で映画デビュー。０７年にテレビ朝日系「モップガール」で連ドラ初主演。現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中。身長１６０センチ、血液型Ｏ。

▼主演女優賞・選考経過 鈴木京香と北川が競り合う混戦となったが、１回目の投票で北川に決定。「美人が邪魔して大変だろうなと思う時がいっぱいあるが、今作は美人の中に覚悟を感じた。とても好きだった」（ＹＯＵ）、「新しい北川景子さんを見た」（松本）

◆選考委員 浅川貴道（読売新聞文化部映画担当）、荒木久文（映画評論家）、見城徹（株式会社幻冬舎代表取締役社長）、藤田晋（株式会社サイバーエージェント代表取締役）、松本志のぶ（フリーアナウンサー）、ＹＯＵ（タレント）、ＬｉＬｉＣｏ（映画コメンテーター）、渡辺祥子（映画評論家）の各氏（五十音順）とスポーツ報知映画担当。