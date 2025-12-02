阪神・佐藤輝明内野手（２６）が「アメとムチ作戦」で、かわいい後輩の尻をたたいた。昨年から森下翔太外野手（２５）の希望に耳を傾け、ノルマを達成すれば「ご褒美」を贈る「佐藤輝明賞」を設立。兵庫・神戸市内でラジオ収録に参加した１日、２年連続で失敗に終わっていることを明かした。今季は自身の３年目と同じ２４本塁打が目標だったが、惜しくもあと１本。「頑張ってほしい」と笑顔でエールを送った。

弟分はすでに来季のノルマを「３０発」に設定。過去２度は“罰”を付けなかったが、今回は違うようだ。阪神では元監督の金本知憲氏が現役時代に「金本賞」を設立。安藤（現投手チーフコーチ）らが高級腕時計をかけて２年連続で挑戦したが、失敗している。当時の罰則が「丸刈り」だったことを報道陣から伝え聞くと「それもアリですね。（森下に）言っておいてください」とニヤリ。達成できると信じるからこそ、ムチも明確にしてみせた。

佐藤輝はセ・リーグＭＶＰに輝き、来季６年目。新たな“挑戦者”も歓迎し、後輩の士気が上がるなら必要な出費だ。森下と組む主軸は連覇に不可欠。名実ともに“虎のアニキ”になってきた。（直川 響）