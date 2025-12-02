お笑いコンビ「ずん」飯尾和樹（56）が1日に放送されたテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。若手時代に親友でもあるお笑いコンビ「キャイ〜ン」ウド鈴木（55）と大ゲンカしたことを振り返った。

今回は「飯尾謝罪パーティー」と題して放送され、9月に放送した「ずん飯尾のスペア選手権」で、スベりまくって迷惑をかけたことを謝罪するため、飯尾がパーティーを開催。「飯尾クイズ」に正解すれば、賞金をゲットするチャンスとなった。

問題は30年来の親友でもあるウドが作成しており、飯尾本人も知らなかった。第1問は「クリスマスイブにウドと先輩の家のクリスマスパーティーに行った帰り、タクシーの中でつねられて痛かったことからケンカになり外に出て、決闘となった際、飯尾がやられた技は何?」で、答えは「背負い投げ」か「ブレーンバスター」の2択だった。

当時について「ウドっていうのは感情が高ぶっちゃうと、言葉にならないとつねるんですよ」と酔った時のクセを伝えつつ「それが酔っ払ってて痛い」と力加減が普段と違った。何度か優しく「痛いんだよ」と伝えるも、一向にやめることがなく互いにつねり合った結果「凄いケンカになりましてね」とヒートアップした。

そして「決着だ」とタクシーを降り「集合住宅の中庭みたいなところあるじゃないですか。そこで取っ組み合いになりまして」と場所も明確に覚えていた。だが、続けて「そうしたらアイツ（高校時代）柔道部だったから…」と、まさかの答えをほぼ口にした。

答えは「背負い投げ」。解答後、話の続きを聞かれて「アイツがとにかく前に進むだけ。つかみたくて。だけど俺は軽くビンタやって。でも、もうつかむまでやめないから。それでふっと緩んだ瞬間つかまれて、気がついたらアスファルトに叩きつけられて」と背負い投げされたと振り返った。

投げられた後に「殴れよ。一発殴れよ」と強がって上に乗っているウドに言い放った。すると、ウドは「親友を殴れっこないでしょ!」と訴えてきた。これに飯尾は「アイツ、冬のアスファルトに叩きつけてんですよ」と言葉の矛盾を指摘して「くりぃむしちゅー」らを笑わせた。