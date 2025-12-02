ボートレース尼崎は、約3カ月のお休み明けで、きょう2日から再開します。兵庫支部137期ルーキー、原田朱理（はらだ・しゅり）と薗頭心（そのがしら・こころ）のデビュー戦は11月13日の住之江で、今節が初の地元戦。原田は住之江でFを切ってしまい「事故なく行きたいです」と無理な仕掛けはできないが「でも攻めたいです」と胸の内を明かす。センタープールでの練習は「1回だけですが、乗りやすいので楽しかったです」と乗りにくさで話題の住之江と比較すると、乗り味が良く感じるようだ。

原田がボートレーサーを目指したキッカケは、親族の競輪選手の勧めがあった。「中学3年生で初めて受けて、高校、社会人になってからも受けて。周りが凄すぎて、これは無理だと」。ハイレベルの受験に苦戦したが「二十歳になって何でも契約できるので、1人暮らしを始めて。それから1年置きに、これをしようと決めて。今年はボートレーサーになろうと」。ラストチャンスの試験をクリア。厳しい訓練で知られる養成所での日々は「朝型なので苦ではなかったです。ワイワイ楽しく」と若者らしく振り返った。

「生まれも育ちも大阪です」と現在は能勢町に在住。4人きょうだいの長男は、同期でも最年長。4歳下の薗頭からは「いい意味で年上らしくなくて、怒ったりしないんで」と優しい“お兄ちゃん”。原田のプライベートは「猫を飼っています。おばあちゃんが買ってきて。売れ残っていて、たぶんあのままだと処分されていたと思います」と愛猫と運命の出会い。「名前はエースです。エース機が引けるように。レースに行く前になでていきます」。“招き猫”エースに、一日も早く初勝利を届けたい。（是石 真紀）