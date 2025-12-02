ボートレース住之江のルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」は5日目を迎える。準優の注目は10Rだ。

予選トップ通過こそ逃した田中駿だが、連日、生き生きした走りでシリーズを盛り上げている。ここはマイペースのイン戦。ビシッと踏み込み、1マークまで伸び切る。強敵は中島。3日目の大外強襲から勢いに乗っている。石本はその中島を止めて先に差したい。藤原も連なら。

＜1＞田中駿兵 田村さんと試行錯誤して、いい調整で行けた。ターン回りが良くなって、今節で一番いい感じだった。

＜2＞石本裕武 4日目9Rの体感は良かった。だいぶゾーンに近づいている。全体的にいいが、特に中間速がいい。

＜3＞中島秀治 完璧。初日にイン戦で飛んだので、思い切って、回り足6割、伸び4割に調整したら良くなった。この感じで行く。

＜4＞石原光 レースでは焦り過ぎた。足は特別いいわけでも悪いわけでもない。行き足が少し良くてバランスが取れている。

＜5＞藤原仙二 セット交換をしてマシになった。スリット近辺は普通あるけど、バックの足が足りていない感じがする。

＜6＞大島隆乃介 乗り心地を求めて、そこは悪くなかった。ただ、直線系が良くなくて競って厳しかった。