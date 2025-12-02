立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表は、自民党と日本維新の会が衆議院の議員定数削減をめぐり1年で結論が得られなかった場合、定数を1割削減すると合意したことについて、「熟議の否定」「議会制民主主義の否定に繋がる」などと相次いで批判しました。

高市総理は日本維新の会の吉村代表と会談し、議員定数削減について1年以内に結論が出なかった場合、小選挙区と比例代表合わせておよそ1割を削減する方針で合意しました。

公明党 斉藤鉄夫 代表

「（与党で議席）数を持ってるからそれでいきますよというのは、議会制民主主義の否定に繋がると思います」

自民と維新の合意について、公明党の斉藤代表は「ある意味で脅しのようなやり方は違うのではないか」と指摘し、与野党でしっかり議論するべきだと強調しました。

立憲民主党 野田佳彦 代表

「短期間のうちにコロコロコロコロ変わってて、何というか、貫くものを感じませんよね」

立憲民主党の野田代表も「与党だけで決めるのは熟議の否定だ」「ずいぶん乱暴な議論だ」などと批判し、政治とカネの問題で結論を出すことが先だと主張しました。