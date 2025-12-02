¥Þ¥Ä¥³¡¡³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¤Ç½÷À¤¬¡ÖÉ¡¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¿ÍÊª¤ËÇ¼ÆÀ¡¡Àëºà¼Ì¿¿¸«¤Æ¡Ö³Î¤«¤Ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê53¡Ë¤¬1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¡ÖÉ¡¤¬¥¥ì¥¤¡×¤Èµó¤²¤¿¿ÍÊª¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³¹¹Ô¤¯¿Í¤Ëº£Ç¯¤Î´Á»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·ï¡×¤Î´ë²è¤ÎVTR¤Ç¡¢½÷À2¿ÍÁÈ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯¤Î´Á»ú¤ò¡Ö·ò¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÊ¸»ú¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»³Æâ·ò»Ê¤µ¤ó¤Î¡Ø·ò¡Ù¡×¤È¤·¡Ö»³Æâ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿´¤âÂÎ¤â·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é»³Æâ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö´é¡×¤À¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö´é?¡×¤È¶Ã¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤É¤³¤éÊÕ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¡ÖÉ¡¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥¥ì¥¤¡×¡ÖÉ¡¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¡£²£¤«¤é¸«¤ë¤È¥Ä¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢É¡¶Ú¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»³Æâ¤ÎÉ¡¤ÎÆÃÄ§¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²èÌÌ¤Ë»³Æâ¤ÎÀëºà¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤¢¡Á!¤Ç¤â³Î¤«¤ËÉ¡¥¥ì¥¤¤À¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£